Đề xuất nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày đến khai giảng

Đề xuất này được Sở Nội vụ Sơn La nêu ra khi góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ. Dự thảo luật do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo, đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Sở Nội vụ Sơn La kiến nghị xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, từ mùng 2/9 đến 5/9. Theo cơ quan này, đề xuất hướng tới tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng; đồng thời kết hợp các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tiếp đến, Sở này cũng đề xuất bổ sung quy định về việc doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí thời gian cho người lao động nghỉ làm việc, có hưởng lương để học tập chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, có thể gắn với ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hằng năm.

Ngoài ra, Sở Nội vụ Sơn La cũng muốn bổ sung các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động về bữa ăn ca; chăm sóc sức khỏe tâm thần, hỗ trợ giảm căng thẳng (stress) và phòng chống kiệt sức tại nơi làm việc cho người lao động trong môi trường áp lực cao.

Đề xuất thêm ngày nghỉ cho công nhân, lao động (Ảnh minh họa: Thu Hương).

Cùng với đó là chính sách làm việc linh hoạt (trực tuyến kết hợp trực tiếp) phù hợp với chuyển đổi số và bối cảnh sáp nhập các địa phương; quyền cơ bản của người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI). Ban hành chiến lược quốc gia về phát triển lực lượng lao động trong kỷ nguyên AI.

Trong bảng tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình góp ý với dự thảo luật, Bộ Nội vụ cho biết không tiếp thu ý kiến góp ý trên. Nguyên nhân do không phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo là sắp xếp, tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị 3 cấp, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Dự án luật dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tới đây.

Đây không phải là đề xuất mới. Trước đó, theo báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn gửi đến Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị xem xét bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh (để người dân cả nước được nghỉ từ mùng 2/9 đến hết 5/9).

Tại họp báo định kỳ của Bộ Nội vụ hồi tháng 6 liên quan đến đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thêm 2 ngày dịp Quốc khánh 2/9, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Chu Thị Hạnh cho biết, hiện chưa có chỉ đạo chính thức về đề xuất thêm ngày nghỉ này.

Thông qua nắm bắt từ thực tiễn, bà Hạnh cho biết việc đề xuất thêm 2 ngày nghỉ có nhiều luồng thông tin, trong đó có những thông tin cho rằng chưa thực sự cần thiết.

Bên cạnh một số công đoàn viên muốn nghỉ để đưa con đi khai giảng, thì vẫn có công nhân không muốn nghỉ mà dành thời gian này đi làm để kiếm thêm thu nhập.

"Về vấn đề này cần nắm bắt, theo dõi thêm dư luận và chỉ đạo của các cấp", bà Hạnh thông tin thêm.