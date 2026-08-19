Lịch đi làm bù của cán bộ, công chức để Quốc khánh 2/9 được nghỉ 5 ngày

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, cùng với ngày nghỉ hằng tuần và nghỉ lễ, cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2/9 tới đây.

Cụ thể, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định dịp lễ Quốc khánh, gồm ngày 2/9 và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9.

Cả nước cũng thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai, ngày 31/8, sang làm bù vào ngày nghỉ hằng tuần là thứ bảy, ngày 22/8.

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức sẽ có lịch làm bù vào thứ bảy tuần này, trước kỳ nghỉ lễ 1 tuần.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 (Thiết kế: Tuấn Nghĩa).

Với người lao động khu vực doanh nghiệp, dịp lễ Quốc khánh sẽ được nghỉ thứ tư ngày 2/9 và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày: thứ ba, ngày 1/9 hoặc thứ năm, ngày 3/9.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, đồng thời khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch nghỉ khoảng 3-4 ngày dịp Quốc khánh 2026 để tạo thuận lợi cho công nhân, lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và có dịp trở về quê thăm gia đình.

Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Nếu người lao động đồng ý đi làm việc vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh thì sẽ được tính là làm thêm giờ.

Cụ thể nếu làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, thì người lao động được hưởng ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Bên cạnh đó, người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, năm 2026 sẽ còn 1 ngày nghỉ nữa là Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 để khép lại 12 ngày nghỉ lễ, Tết. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Cụ thể, ở phương án 1, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp do thực hiện việc hoán đổi, cụ thể sẽ nghỉ từ thứ bảy ngày 21/11 đến hết thứ ba ngày 24/11 và làm bù vào thứ bảy ngày 28/11.

Trong đó, cán bộ, công chức được nghỉ vào thứ ba, ngày 24/11. Thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ thứ bảy cuối tuần đó, 28/11.

Ở phương án 2, Bộ Nội vụ nêu rõ, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ ba (ngày 24/11), không hoán đổi ngày làm việc.