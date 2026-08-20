Bộ Tư lệnh TPHCM khảo sát vị trí nghi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai

Bộ Tư lệnh TPHCM vừa có phản hồi liên quan đến việc đề nghị xác minh, công nhận vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai theo nguyện vọng của gia đình.

Trước đó, Bộ Tư lệnh thành phố tiếp nhận đơn kiến nghị từ bà Lê Nguyễn Hồng Minh, con gái liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai và cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Trong đơn, gia đình đề xuất cơ quan chức năng xem xét xác nhận vị trí chôn cất, đồng thời lập hương án tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh, con gái nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai và cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, Bộ Tư lệnh TPHCM đã có văn bản đề nghị UBND phường Tân Định thu thập thông tin, khảo sát và xác định vị trí được cho là nơi chôn cất nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai dựa trên các nguồn tư liệu do gia đình cung cấp.

Về việc lập hương án tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, sau khi có kết quả xác minh, nếu xác định được vị trí chôn cất liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao cùng các sở, ngành tham mưu UBND thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

Theo tư liệu lịch sử, sáng 28/8/1941, nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai cùng một số đồng chí bị giặc đem xử bắn ở Ngã Ba Giồng, Hóc Môn. Đến nay, mộ phần của bà vẫn chưa được xác định.

Tháng 6 vừa qua, bà Lê Nguyễn Hồng Minh (SN 1939) đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng, bày tỏ nguyện vọng được xác minh nơi an táng của mẹ.

Chân dung nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai (Nguồn ảnh: Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai).

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh có niềm tin rằng mẹ mình nằm trong phần đất từng thuộc nghĩa trang Đất Thánh Chà (nay là nút giao Võ Thị Sáu - Thạch Thị Thanh, phường Tân Định). Bà mong cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu để xác minh và công nhận khu vực nghĩa trang Đất Thánh Chà cũ là nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.

Từ đó, gia đình mong muốn được lập một hương án, hoặc bia tưởng niệm tại khu vực đất trống còn sót lại để có nơi thắp nhang, tưởng nhớ, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ sau.

Phường Tân Định, nơi lực lượng chức năng sẽ khảo sát tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai (Đồ họa: Tiến Nghĩa).