Thủ tướng đồng ý lịch nghỉ 5 ngày dịp Quốc khánh năm 2026

Xem xét phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 do Bộ Nội vụ trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý với các đề xuất đưa ra.

Như vậy, năm 2026 sẽ có 2 kỳ nghỉ lễ kéo dài. Ngoài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán liền 9 ngày, cán bộ, công chức còn được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, lịch nghỉ lễ Quốc khánh gồm ngày 2/9/2026 và 1 ngày liền kề trước, là ngày 1/9/2026. Cả nước thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai, ngày 31/8/2026, sang thứ bảy, ngày 22/8/2026 để tuần sau đó được nghỉ thông.

Theo đó, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 bắt đầu từ thứ bảy, ngày 29/8/2026, đến hết thứ tư, ngày 2/9/2026, tổng cộng là 5 ngày.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 (Thiết kế: Tuấn Nghĩa).

5 ngày nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi.

Với người lao động, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, bao gồm ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, đồng thời khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Với việc thực hiện hoán đổi, công chức, người lao động sẽ có 22 ngày nghỉ vào các kỳ lễ, tết trong năm 2026.