Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm kết quả rà soát cán bộ diện nghỉ việc

Ngày 9/8, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ký văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu, các đơn vị sự nghiệp… về việc giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ngày 1/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 183 về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Người dân làm thủ tục hành chính tại xã Xuân Phú, Đà Nẵng (Ảnh: Công Bính).

Trong đó yêu cầu các địa phương “chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8, sau thời điểm này sẽ kết thúc”.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo này, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình xét duyệt đơn xin nghỉ việc của cán bộ, viên chức, công chức, người lao động phải bám sát các nguyên tắc thực hiện chính sách theo chỉ đạo của Sở Nội vụ và UBND thành phố.

Đảm bảo đối tượng được giải quyết nghỉ việc phải đúng quy định theo Nghị định 178 và 67, các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ và thuộc nhóm đối tượng nêu tại khoản 1 Công văn 4177 ngày 23/6 của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu; không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; không đáp ứng về trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm hiện đảm nhiệm; sức khỏe không đảm bảo nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đặc biệt lưu ý, thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, xác định các trường hợp cán bộ, viên chức, công chức, người lao động phải nghỉ việc hoặc đồng ý cho tự nguyện nghỉ việc.

Đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo gắn với công tác tổng rà soát biên chế thực hiện, nhu cầu sử dụng biên chế thực tế.

Đối với trường hợp không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao phải thể hiện qua kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 3 năm liên tục gần nhất. Trong đó cán bộ, viên chức, công chức, người lao động có kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cuối năm là không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với trường hợp sức khỏe không đảm bảo, phải có hồ sơ bệnh án chứng minh không có khả năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị làm công tác tư tưởng, động viên, giữ chân cán bộ, công chức còn từ trên 5 năm công tác có năng lực, có nhiều thành tích, cống hiến cho cơ quan, đơn vị.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sức khỏe không đảm bảo, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét thẩm định và chịu trách nhiệm giải quyết nghỉ việc theo quy định, không làm ảnh hưởng đến công việc chung.