Điều chỉnh thời điểm nghỉ việc của công chức Bộ Nội vụ trước 31/8

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các đơn vị thuộc, trực thuộc về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ.

Theo đó, thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 183-KL/TW và ý kiến của Đảng ủy Chính phủ, có nội dung giao các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Đồng thời, căn cứ ý kiến của Đảng ủy Bộ Nội vụ và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, đã giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng công chức, viên chức, người lao động chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ. Nhiệm vụ này cần hoàn thành trước ngày 31/8.

Từ đó, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ khẩn trương phổ biến, quán triệt công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 183-KL/TW và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Đồng thời, các đơn vị cũng tập trung thực hiện nội dung để chuẩn bị triển khai đánh giá công chức, viên chức, người lao động bằng công cụ định lượng KPI; rà soát, sàng lọc đối tượng chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đặc biệt, các đơn vị phải lập danh sách, hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp của hồ sơ theo quy định.

Trong đó đối với hồ sơ đã gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị rà soát, đề nghị công chức, viên chức, người lao động xem xét, điều chỉnh lại thời điểm nghỉ việc trước ngày 31/8, có văn bản gửi về Vụ Tổ chức cán bộ chậm nhất trước ngày 16/8.

Liên quan đến các trường hợp chưa gửi hồ sơ về Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, có văn bản gửi Vụ Tổ chức cán bộ chậm nhất trước ngày 19/8 để trình Bộ xem xét, quyết định giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/8.

Sau khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về thực hiện Kết luận số 183- KL/TW được ban hành, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ ngày 9/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông tin về thời hạn thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178 năm 2024 và Nghị định số 67 năm 2025 của Chính phủ, áp dụng với cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp bộ máy.

Theo đó, về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ trưởng nêu yêu cầu giải quyết chế độ, chính sách phải hoàn thiện trước ngày 31/8.