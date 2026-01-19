Công chức lúng túng trước việc khó, tham mưu thiếu sắc nét: Cấp tốc đào tạo

Điểm nghẽn tập trung những mảng "xương sống"

Liên quan đến công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai xác định cấp xã là “tuyến đầu” thực hiện phần lớn thủ tục hành chính, dịch vụ công khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu chuẩn hóa, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để đủ phẩm chất, tiêu chuẩn, điều kiện và phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ được Sở này xác định là việc cấp bách hơn bao giờ hết.

Với địa bàn mới khá rộng của tỉnh Gia Lai sau hợp nhất có đến 135 xã, phường với 5.219 cán bộ, công chức cấp xã, địa phương này đã xác định phải triển khai ngay công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Trước thời điểm sáp nhập, cán bộ tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai) đi học lớp bình dân học vụ số để chuẩn bị cho vận hành chính quyền 2 cấp (Ảnh: Doãn Công).

Trong quá trình bố trí cán bộ, công chức xã, phường sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đã phát sinh một số bất cập như việc bố trí nhân sự chưa hợp lý, thiếu tính khoa học, dẫn đến tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, công chức; trình độ chung của đội ngũ công chức cấp xã đã được nâng lên nhưng khoảng cách giữa chuyên ngành – kinh nghiệm – yêu cầu vị trí việc làm vẫn là vấn đề cần xử lý.

Thời điểm tháng 7/2025, theo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, thực tế nổi lên tình trạng ở nhiều nơi, công chức có bằng cấp đáp ứng điều kiện, nhưng thiếu trải nghiệm thực hành, thiếu năng lực xử lý các nhóm việc “nóng” tại cơ sở.

Bên cạnh đó, có công chức có năng lực nhưng không đúng chuyên ngành nên việc tham mưu thiếu sắc nét, chất lượng hồ sơ chưa cao, tiến độ giải quyết việc chưa ổn định.

Địa phương này xác định điểm nghẽn tập trung vào các vị trí “xương sống” như: Tài chính - xây dựng; đất đai - tài nguyên - môi trường; y tế; công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Từ thực tế này, Gia Lai xác định điều cần giải quyết là “sắp xếp lại cho đúng”; điều tiết theo vị trí việc làm và theo năng lực thực thi. Cùng với giải pháp trên thì việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức cũng phải tiến hành đồng thời, song hành.

Nhận diện rõ khó khăn, địa phương này đã tiến hành ngay công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nội dung tập trung vào 2 nhóm là bồi dưỡng và tập huấn.

Về cách làm, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành biên soạn tài liệu dễ hiểu, dễ làm và giao Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc số hóa tài liệu bồi dưỡng. Việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn theo cách hướng dẫn, cầm tay chỉ việc và bồi dưỡng, tập huấn phải làm thường xuyên, liên tục.

Tài liệu này cũng được đưa vào công cụ “Trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức” của tỉnh để thuận lợi trong việc sử dụng trên các nền tảng trực tuyến.

Coi bồi dưỡng cán bộ là việc làm thường xuyên

Cuối tháng 11/2025, hàng chục nghìn cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên sâu, được tiếp cận, trao đổi và làm rõ nhiều vấn đề thực tiễn cấp thiết, những nội dung còn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ...

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả và hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai kịp thời chỉ đạo việc rà soát, xây dựng Kế hoạch cho năm 2026, theo kế hoạch đầu tháng 1.

Cụ thể, tỉnh sẽ tập trung tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trước mắt trên các lĩnh vực tài chính, xây dựng, khoa học và công nghệ, nông nghiệp và môi trường, công tác văn phòng với nguyên tắc là đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức phải làm thường xuyên.

Các địa phương đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức (Ảnh minh họa: Trung Kiên).

Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác đào tạo cán bộ, công chức cấp xã, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai một cách đồng bộ và quyết liệt các nhóm giải pháp then chốt như biên soạn tài liệu bồi dưỡng chi tiết, thiết thực, phù hợp với nhu cầu bồi dưỡng để tổ chức bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã kịp thời trong tháng này.

Cùng với tăng cường đào tạo ngay tại chỗ, địa phương này cũng tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ. Đào tạo thông qua công việc thực tế, dưới sự hướng dẫn, kèm cặp của lãnh đạo hoặc những cán bộ giàu kinh nghiệm, là phương pháp hiệu quả giúp người học nhanh chóng nắm bắt và vận dụng kiến thức...