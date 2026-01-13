Cử 100 cán bộ đi học thạc sĩ, tiến sĩ phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp

UBND tỉnh Gia Lai đã công bố kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức năm 2026, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo kế hoạch, chương trình đào tạo sẽ tập trung vào phương pháp "cầm tay chỉ việc", với nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và vị trí việc làm của từng cán bộ.

Trước thời điểm sáp nhập, cán bộ tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai) đi học lớp bình dân học vụ số để chuẩn bị cho vận hành chính quyền 2 cấp (Ảnh: Doãn Công).

Tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng việc bồi dưỡng sau đại học, với 3 cán bộ được cử đi học tiến sĩ các ngành công nghệ sinh học, chính sách công và vật lý.

Ngoài ra, 97 cán bộ khác sẽ theo học thạc sĩ các lĩnh vực công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, tài chính, kế toán, kinh tế, hành chính công, giáo dục, văn hóa, y tế và các ngành liên quan.

Bên cạnh khối hành chính, tỉnh Gia Lai cũng tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế.

Cụ thể, 20 cán bộ y tế sẽ được bồi dưỡng chuyên khoa II các chuyên ngành ung thư, nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, gây mê hồi sức, nội tiết, ngoại tiết niệu. Thêm 191 cán bộ khác sẽ học chuyên khoa I các lĩnh vực ung bướu, nội khoa, tim mạch, thần kinh, ngoại thần kinh, tâm thần, ngoại tiết niệu.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm, bắt đầu ngay từ tháng 1.

Cụ thể, lĩnh vực tài chính, các lớp tập trung vào kiến thức đấu thầu cho cán bộ xã, phường; hướng dẫn công tác ngân sách, thanh toán và quyết toán các dự án vốn đầu tư công, đồng thời hướng dẫn khai thác hạ tầng truyền thông của ngành.

Lĩnh vực xây dựng, các khóa học dành cho cán bộ cấp xã tập trung vào dự án đầu tư thuộc thẩm quyền UBND cấp xã, cập nhật quy định mới về quy hoạch đô thị, nông thôn, đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ vận hành kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, các lớp bồi dưỡng tập trung vào bảo vệ môi trường, triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt, đồng thời hướng dẫn cán bộ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; bồi dưỡng nghiệp vụ, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; quy trình đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh tổ chức tập huấn về kiến trúc chính quyền số, ứng dụng trợ lý ảo, khai thác dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành; sử dụng hệ thống văn phòng điện tử và các nền tảng số, dịch vụ số.

Khối văn phòng tập trung nâng cao kỹ năng vận hành các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện hiệu quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ phi địa giới, đồng thời nâng cao chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.