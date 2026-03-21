Cơ hội để người nghỉ hưu trước 1/7 được tăng lương 2 lần

Lương hưu tăng theo đề xuất

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7.

Phương án thứ nhất là điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2026 đối với các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g của dự thảo Nghị định này.

Đối với các đối tượng quy định tại các điểm h, i và điểm k của dự thảo nghị định này thì điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định trên mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương hưu từ ngày 1/7 (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Phương án thứ hai là điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Dù phương án nào được chọn thì người lao động được hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng từ tháng 6/2026 trở về trước đều sẽ có cơ hội tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7.

Lương hưu điều chỉnh để bù đắp tăng chỉ số giá tiêu dùng

Theo quy định, mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của người lao động được xác định theo thời gian đóng BHXH và mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động.

Mức tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động là số tiền tuyệt đối nhưng được nhân thêm mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH (còn gọi là hệ số trượt giá) để bù đắp lại tỷ lệ mất giá của đồng tiền theo thời gian.

Hằng năm, cơ quan quản lý nhà nước sẽ ban hành hệ số điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH mới áp dụng cho cả năm.

Ngày 3/2, BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn về hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ giải quyết và điều chỉnh mức hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động trong năm 2026.

Theo văn bản trên, trong năm 2026, hệ số điều chỉnh tiền lương tháng, thu nhập tháng đã đóng BHXH như sau:

Như vậy, người lao động nghỉ hưu trong năm 2026 sẽ được tính lương hưu theo hệ số điều chỉnh trên.

So với năm 2025, hệ số điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với người tham gia BHXH bắt buộc) năm 2026 cao hơn từ 0,04 lần đến 0,18 lần.

Đối với hệ số điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH (đối với người tham gia BHXH tự nguyện), hệ số năm 2026 cao hơn năm 2025 từ 0,03 lần đến 0,08 lần.

Do hệ số điều chỉnh năm 2026 cao hơn năm 2025 nên người nghỉ hưu trong năm nay sẽ có lương hưu cao hơn.