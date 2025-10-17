Chi hơn 3.100 tỷ đồng hỗ trợ 3.800 người nghỉ việc

Ngày 17/10, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 3.800 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc nhằm thực hiện tinh gọn, sắp xếp, tổ chức bộ máy. Những người này đã được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 3.100 tỷ đồng.

Trong đó có 2.800 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo Nghị định 178, Nghị định 67, được hỗ trợ với tổng số tiền 2.900 tỷ đồng. Tỉnh cũng chi trả hơn 200 tỷ đồng cho 1.000 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc theo Nghị định 154.

Cán bộ cấp xã ở Quảng Ngãi tận tình hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh: Quốc Triều).

Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc đã được tỉnh Quảng Ngãi giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

Việc tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Quảng Ngãi hoạt động thông suốt, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thể hiện tốt tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Tháng 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua nghị quyết giao biên chế công chức năm 2025. Tổng biên chế công chức cấp tỉnh là 2.386 người; cấp xã có 5.618 biên chế, trong đó 4.235 biên chế chính thức và 1.383 biên chế dự phòng.