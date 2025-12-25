Nhiều doanh nghiệp thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2026 dài ngày

Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026, Chủ tịch Công đoàn cơ sở một công ty sản xuất linh kiện điện, điện tử (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch và phổ biến rộng rãi số ngày nghỉ dịp này đến hơn 1.600 công nhân, lao động.

Theo đó, người lao động đang được nghỉ 2 ngày dịp này, từ 31/12/2025 đến hết ngày 1/1/2026. Số ngày nghỉ Tết của công ty như vậy nhiều hơn so với quy định của Bộ luật Lao động.

Theo Chủ tịch Công đoàn công ty, đơn vị cũng bố trí, tạo điều kiện để người lao động có thể nghỉ nhiều hơn vào dịp cuối năm.

Liên quan đến đề xuất hoán đổi ngày làm việc để Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày liên tiếp với cán bộ, công chức, vị này cho biết có thể công ty vẫn duy trì thông báo trước đây và không có sự điều chỉnh theo khu vực nhà nước.

Cũng trao đổi về vấn đề này, đại diện Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam (đóng tại Bắc Ninh, chuyên sản xuất pin lithium cho điện thoại thông minh) cho biết, đơn vị cũng không thực hiện thay đổi kỳ nghỉ Tết Dương lịch cho công nhân, lao động.

Bởi, công ty đã lên kế hoạch bố trí cho công nhân nghỉ Tết 3 ngày liên tiếp, kéo dài từ ngày 30/12/2025 đến hết ngày 1/1/2026. Số ngày nghỉ này cũng gần tiệm cận với đề xuất nghỉ lễ, tết của Bộ Nội vụ.

Theo quy định của luật, dịp Tết Dương lịch người lao động được nghỉ 1 ngày. Công ty đã thực hiện kế hoạch nghỉ nhiều ngày hơn để người lao động có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, để chuẩn bị có một năm làm việc mới nhiều hứng khởi.

Nhiều công ty bố trí nghỉ dịp Tết Dương lịch nhiều ngày (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Ngoài ra, cũng có những doanh nghiệp dành ngày nghỉ cho người lao động vào dịp Tết Nguyên đán thay vì Tết Dương lịch. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam cho biết: "Công ty không điều chỉnh lịch nghỉ Tết Dương lịch theo đề xuất mới áp dụng với khu vực công. Dịp này công nhân được nghỉ 1 ngày nguyên lương".

Ngược lại, công nhân của công ty sẽ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 11 ngày, bắt đầu từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng. Số ngày nghỉ này nhiều hơn số ngày nghỉ của cán bộ, công chức khu vực công 3 ngày.

Đây là số ngày nghỉ Tết được duy trì nhiều năm nay tại doanh nghiệp. Công nhân, lao động đang làm việc tại đây đến từ nhiều tỉnh thành. Dịp Tết là thời gian đặc biệt để người lao động trở về quê sum họp với gia đình sau 1 năm lao động miệt mài. Vì vậy, công ty có chính sách tạo điều kiện tối đa cho người lao động được nghỉ dài ngày.

Liên quan đến đề xuất phương án nghỉ Tết Dương lịch mới, Công đoàn Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến các đoàn viên, người lao động trên fanpage Công đoàn Việt Nam.

Đến trưa ngày 24/12, có 46.304 lượt ý kiến trả lời. Trong đó có 62% các ý kiến đồng ý với việc hoán đổi ngày làm việc thứ sáu, ngày 2/1/2026, làm bù vào ngày thứ bảy, 10/1/2026 để nghỉ thông 2 ngày trong tuần, nối liền với 2 ngày cuối tuần đó.

Trước đó, về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ ngày 1/1/2026 dương lịch theo quy định; hoán đổi từ ngày làm việc thứ sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 10/1/2026).

Nếu đề xuất này được thông qua, dịp tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ năm ngày 1/1/2026 dương lịch đến hết chủ nhật ngày 4/1/2026 dương lịch. Trong đó, có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ cho biết đề xuất này cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.