Chi tiết những việc viên chức không được làm từ ngày 1/7/2026

Luật Viên chức (sửa đổi) bổ sung thêm một nhóm việc mà viên chức không được làm (Ảnh minh họa: DT).

Ngày 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Viên chức (sửa đổi) gồm 6 chương 43 điều. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật Viên chức (sửa đổi) là quy định 7 nhóm việc mà viên chức không được làm tại Điều 10.

Thứ nhất, Luật Viên chức (sửa đổi) quy định viên chức không được trốn tránh, thoái thác, đùn đẩy trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý nghỉ việc, bỏ việc; tham gia đình công; đăng tải, phát tán, phát ngôn thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của đất nước, địa phương, đơn vị nơi công tác.

Thứ hai, viên chức không được lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đến thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.

Thứ ba, viên chức không được có hành vi tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trục lợi, nhũng nhiễu và các hành vi khác vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thứ tư, viên chức không được sử dụng tài sản công, tài sản của nhân dân trái pháp luật.

Thứ năm, viên chức không được có hành vi phân biệt đối xử dân tộc, giới tính, độ tuổi, khuyết tật, tôn giáo, tín ngưỡng, thành phần xã hội dưới mọi hình thức trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ sáu, viên chức không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

Cuối cùng, viên chức không được làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí; pháp luật về doanh nghiệp; pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; những việc không được làm khác theo quy định của pháp luật, của cấp có thẩm quyền.

Như vậy, so với Luật Viên chức hiện hành (Luật Viên chức năm 2010), Luật Viên chức (sửa đổi) quy định nhiều hơn một nhóm việc mà viên chức không được làm (Điều 19 Luật Viên chức năm 2010 quy định 6 nhóm việc).

Đồng thời, các nhóm việc viên chức không được làm trong Luật Viên chức (sửa đổi) được quy định chi tiết hơn Luật Viên chức năm 2010 với nhiều nội dung hơn.