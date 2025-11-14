Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của Đà Nẵng đạt kết quả chưa cao

Ngày 14/11, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu nâng cao kết quả đánh giá theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo kết quả đánh giá trên Cổng dịch vụ công Quốc gia về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, thành phố Đà Nẵng thuộc nhóm địa phương có nhiều chỉ số thành phần của các nhóm chỉ tiêu (theo quyết định số 766/QĐ TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ) đạt kết quả chưa cao.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao kết quả đánh giá theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp (Ảnh: Công Bính).

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính chưa đảm bảo quy định.

Để cải thiện kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo quán triệt toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị của UBND thành phố về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực.

Tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và kết nối, khai thác thông tin, dữ liệu tài khoản định danh điện tử (VNeID) và thực hiện đúng các quy định về hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch và UBND thành phố về kết quả thực hiện các chỉ số liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp được công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.