Tăng mức chi cho cán bộ đi công tác trong tỉnh, cao nhất 300.000 đồng/ngày

Ngày 13/11, tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã thống nhất quy định mức chi công tác phí và hội nghị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức chi công tác phí gồm thanh toán chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, phòng nghỉ dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật (gọi chung là cán bộ) làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Cụ thể, cán bộ đi công tác ngoài tỉnh được thanh toán phụ cấp lưu trú 300.000 đồng/người/ngày (tăng 100.000 đồng so với quy định trước).

Cán bộ đi công tác trong tỉnh có khoảng cách từ cơ quan, đơn vị đến nơi công tác từ 15km đến dưới 50km được chi phụ cấp lưu trú 200.000 đồng/ngày; từ 50km trở lên là 300.000 đồng/ngày (các mức này đều tăng so với trước).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, mức chi công tác trong tỉnh nêu trên phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Sau khi sáp nhập, tỉnh Cà Mau có 64 xã, phường. Khoảng cách từ trung tâm tỉnh đến trung tâm các xã: có 5 xã dưới 15km, 32 xã từ 15km đến dưới 50km, 27 xã từ 50km trở lên.

Cán bộ cấp xã ở Cà Mau làm việc tại cơ quan (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Đối với cán bộ ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo được hưởng mức phụ cấp lưu trú 400.000 đồng/ngày thực tế (tăng 150.000 đồng so với quy định trước; áp dụng cả những ngày làm việc và những ngày đi, về trên biển, đảo).

Cà Mau cũng quy định rõ mức thanh toán chi phí đi lại, phòng nghỉ dành cho từng đối tượng cán bộ và ở những địa phương khác nhau.

Với mức khoán tiền công tác phí theo tháng, Cà Mau quy định cán bộ cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng sẽ được thanh toán tiền gửi xe, xăng xe tối đa 700.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với quy định trước).

Đối với chi phí hội nghị, Cà Mau quy định rõ mức chi ăn, uống, phương tiện đi lại, thuê phòng nghỉ cho đại biểu.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc quy định mức chi công tác phí, hội nghị trên địa bàn tỉnh sau khi sáp nhập (2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau) là cần thiết để đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.