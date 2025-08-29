Tỉnh đầu tiên hoàn thành sắp xếp bộ máy, dẫn đầu chỉ số phục vụ người dân

Theo kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tính đến ngày 29/8, UBND tỉnh Thái Nguyên là đơn vị xếp hạng 1 trong số 34 tỉnh, thành.

Tổng điểm của UBND tỉnh Thái Nguyên là 86,97. Trong đó, điểm công khai, minh bạch là 15,67; tiến độ giải quyết đạt 19,31 điểm; dịch vụ trực tuyến là 17,49 điểm; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp là 17,86 điểm; số hóa hồ sơ đạt 16,64 điểm.

Được biết, Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và Đề án sắp xếp, nhập tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên (cũ); trình hồ sơ 2 đề án về Trung ương vào ngày 24/4.

Đơn vị đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp là UBND tỉnh Quảng Trị, với tổng 86,56 điểm. Tiếp theo đó là UBND tỉnh Thanh Hóa (86,51 điểm), UBND tỉnh Đồng Nai (86,13 điểm), UBND tỉnh Hà Tĩnh (84,85 điểm)…

Nhìn chung, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến một phần chiếm 38,29%; dịch vụ công toàn trình chiếm 25,43%. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến là 66,47% (tương ứng với hơn 3,5 triệu hồ sơ).

Theo quyết định số 766 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp được xác định dựa trên 5 nhóm chỉ số thành phần gồm khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết công việc; số hóa hồ sơ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng.

Kết quả đánh giá được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính, Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế làm căn cứ xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị.

Nguồn dữ liệu phân tích được lấy từ dữ liệu đồng bộ hồ sơ và thống kê tình hình xử lý hồ sơ từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính các cấp theo quy định lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu đơn vị trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, viên chức, người lao động.