Rà soát nhu cầu của các xã để chọn cán bộ phù hợp đưa về hỗ trợ

Ngày 15/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức giao ban báo chí. Ông Võ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã thông tin một số vấn đề về kết quả hoạt động của mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thời gian qua, chính quyền địa phương 2 cấp tại Quảng Ngãi hoạt động cơ bản thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn, không bỏ trống nhiệm vụ trong giai đoạn chuyển tiếp.

Người dân tỉnh Quảng Ngãi giải quyết thủ tục hành chính tại cấp xã (Ảnh: Quốc Triều).

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thể hiện tốt tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Qua đó đã tạo điều kiện cho người dân giải quyết các thủ tục hành chính thuận lợi.

Theo ông Tuấn, để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động trơn tru, hiệu quả hơn, tỉnh đã có chủ trương tăng cường cán bộ từ các sở, ngành về hỗ trợ cấp xã. Cán bộ tỉnh sẽ hỗ trợ cấp xã ở một số lĩnh vực có khối lượng công việc lớn hoặc còn một số vướng mắc như lĩnh vực đất đai, tài chính.

“Sở Nội vụ đang phối hợp với các sở, ngành để rà soát nhu cầu của các xã, phường, đặc khu. Trên cơ sở đó Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh tăng cường cán bộ tỉnh về cấp xã hỗ trợ giải quyết công việc. Điều này giúp hoạt động của cấp xã hiệu quả hơn”, ông Tuấn thông tin.

Ông Tuấn cho biết thêm, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc được giải quyết kịp thời.

Tính từ ngày 1/7 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt cho 1.242 trường hợp nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67. Ngoài ra có 1.350 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được phê duyệt nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 154.