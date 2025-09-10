Chấn chỉnh tình trạng xã gửi văn bản vượt cấp

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhìn chung bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã dần ổn định, cơ bản bảo đảm sự thông suốt trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, nhất là UBND các xã, phường chưa nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật, còn tình trạng nhiều văn bản gửi vượt cấp, gửi đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, gửi văn bản không đúng cơ quan chủ trì trực tiếp tham mưu xử lý, làm phát sinh khối lượng văn bản lớn; người ký văn bản trình UBND tỉnh chưa đảm bảo quy định...

Cán bộ Trung tâm dịch vụ hành chính công phường Vinh Hưng, Nghệ An hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Tại công văn này lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường quán triệt tới phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu kỹ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định có liên quan để soạn thảo, trình bày thể thức, nội dung văn bản hành chính, bảo đảm theo đúng quy định hiện hành.

Đối với các văn bản cấp xã trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu gửi văn bản tới các sở, ngành chuyên môn theo lĩnh vực phụ trách thẩm định, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tránh việc gửi vượt cấp, gửi cùng lúc quá nhiều cơ quan, đơn vị.

Trường hợp có nội dung phải báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, giao Chủ tịch UBND xã, phường trực tiếp ký trình văn bản.

Khi có nội dung liên quan báo cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh, chủ tịch UBND cấp xã cần nghiên cứu kỹ nội dung của văn bản để gửi báo cáo đến đúng sở, ngành chuyên môn được UBND tỉnh giao chủ trì tổng hợp.

Bên cạnh đó, người đứng đầu địa phương cấp xã có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính để sắp xếp, bố trí và nâng cao chất lượng, năng lực xử lý công việc cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh kịp thời và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp có biểu hiện làm việc đùn đẩy, thiếu trách nhiệm.

Tại công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể đối với Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh tăng cường hướng dẫn UBND cấp xã và các đơn vị trực thuộc triển khai nhiệm vụ đảm bảo đúng quy trình, quy định, chủ động xử lý các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách theo đúng thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng UBND tỉnh khi nhận được văn bản trình không đảm bảo yêu cầu, tối đa trong 2 ngày làm việc có văn bản thông báo nhắc nhở lần 1. Nếu cấp xã vi phạm lần 2, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản phê bình, đồng thời gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp.

Sở Nội vụ Nghệ An được phân công theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện việc tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc trên địa bàn tỉnh. Đơn vị này cũng là có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp danh sách người đứng đầu các cơ quan, đơn vị bị Chủ tịch UBND tỉnh phê bình để đề xuất đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, người đứng đầu hàng năm.