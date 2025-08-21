Chủ tịch Thanh Hóa “lệnh” tập huấn gỡ khó trong vận hành chính quyền 2 cấp

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nhằm hướng dẫn, giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các xã, phường trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Theo yêu cầu, hội nghị tập huấn lần 1 phải hoàn thành chậm nhất trong ngày 21/8.

Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả hội nghị về Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước 17h cùng ngày.

Nội dung báo cáo cần chi tiết về lớp tập huấn, số lượng học viên tham gia, các kiến nghị đề xuất, nội dung đã được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền, cũng như những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên và các kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).

Đối với các tuần tiếp theo, khi có kiến nghị, đề xuất từ UBND các xã, phường, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh được giao tiếp tục tổ chức hội nghị trực tuyến để hướng dẫn, giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.

Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện cho đến khi hoạt động của các xã, phường được thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và không còn khó khăn, vướng mắc. Kết quả thực hiện hàng tuần phải được báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 9h ngày thứ năm hằng tuần.

Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ tổng hợp kết quả thực hiện lần 1, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trước 10h ngày 22/8 để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng thời, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tổng hợp kết quả thực hiện các tuần tiếp theo, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trước 17h ngày thứ năm hằng tuần để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Theo tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Thanh Hóa, một số nội dung kiến nghị, đề xuất chung như đề nghị Trung ương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã.

Một số nội dung, lĩnh vực chưa có sự phân định rõ ràng, thống nhất về thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã dẫn đến chồng chéo nhiệm vụ, lúng túng trong xác định phạm vi, thẩm quyền giải quyết, xử lý công việc; cơ chế phân cấp, ủy quyền từ tỉnh xuống xã chưa triệt để, rõ ràng, nhiều việc cấp xã phải xin ý kiến, chờ phê duyệt từ cấp trên nên chậm tiến độ.

Tập huấn, hướng dẫn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã theo hình thức "cầm tay chỉ việc" ở tất cả các lĩnh vực quản lý, trọng tâm là công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài chính, đầu tư, kế toán, xây dựng, quy hoạch, đô thị, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nội vụ, giáo dục đào tạo, y tế, tư pháp, văn hóa - xã hội....

Công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp xã còn lúng túng, đôi lúc chưa hiệu quả, hình thức khi xử lý các vấn đề liên quan. Cần có quy chế phối hợp giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh với UBND cấp xã, tăng phân cấp, ủy quyền để xã chủ động giải quyết công việc.

Quy mô xã lớn, khối lượng công việc ngày càng tăng, chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, cùng lúc phải lúc phải phụ trách nhiều việc thuộc lĩnh vực khác nhau, chuyên môn đào tạo chưa đáp ứng hết được yêu cầu nhiệm vụ, dẫn đến một số nhiệm vụ được giao chất lượng, hiệu quả công việc không đạt yêu cầu.

Khối lượng thủ tục hành chính lớn, nhiều thủ tục phức tạp, chưa đơn giản hóa, dẫn đến chậm trễ, gây bức xúc trong nhân dân; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải thích chính sách cho người dân còn hạn chế, chưa kịp thời.