Cánh tính chế độ với cán bộ vùng khó khăn sau sáp nhập

Bà Dung công tác tại xã Ayun (tỉnh Gia Lai) phản ánh về việc hưởng chế độ chính sách sau khi xã được sáp nhập.

Theo đó, xã Ayun được sáp nhập từ 2 xã Ayun và Đak Jơ Ta. Trước sáp nhập, xã Đak Jơ Ta là xã thuộc khu vực III và xã Ayun thuộc khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Sau sáp nhập, trụ sở UBND xã Ayun mới được đặt tại địa bàn xã Đak Jơ Ta cũ, vốn thuộc khu vực III – vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi.

Cụ thể, cán bộ ở đây được hưởng các chế độ như: Phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm; trợ cấp lần đầu; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu; thanh toán tiền tàu xe; trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục.

Bà Dung đặt câu hỏi: “Sau khi sáp nhập, những cán bộ, công chức của cấp huyện cũ và xã Ayun cũ đến làm việc tại xã Ayun mới (trụ sở đặt tại xã Đak Jơ Ta cũ, là xã thuộc khu vực III) có được hưởng các chính sách dành cho xã thuộc khu vực III không?”.

Công chức, viên chức công tác ở xã khó khăn khu vực III được hưởng thêm nhiều chính sách ưu đãi (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Trả lời phản ánh của bà Dung, Bộ Nội vụ cho biết việc xác định phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7 đã được quy định tại Nghị quyết số 76/2025/QH15 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và tại điểm 1.1.4 và 1.2.4 Khoản 1 Mục V Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ cũng đã có các công văn hướng dẫn thực hiện như: Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 15/4/2025, số 11/CV-BCĐ ngày 4/6/2025 và số 16/CV-BCĐ ngày 9/8/2025.

Theo Bộ Nội vụ, do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính nên nhiều đơn vị cấp xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước đây không còn tên gọi cũ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện kinh tế - xã hội có sự thay đổi, cơ bản là tốt hơn trước.

Vì vậy, Chính phủ đã giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo sửa đổi Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ sửa đổi Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

Sau khi cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi 2 quyết định nêu trên, trường hợp nếu cán bộ, công chức, viên chức đến công tác thuộc địa bàn theo đúng quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP thì được hưởng chính sách theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị bà Dung liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai – cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh để được giải đáp cụ thể hơn.