Những địa phương có mức trợ cấp hưu trí cao nhất năm 2026

Trợ cấp hưu trí xã hội là chế độ an sinh mới được áp dụng từ ngày 1/7/2025, khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực. Đây là loại hình bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm cho người cao tuổi đủ điều kiện.

Trợ cấp hưu trí xã hội giúp cuộc sống của người cao tuổi không có lương hưu đỡ khó khăn hơn (Ảnh minh họa: BHXH Việt Nam).

Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, bao gồm 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất là công dân có đủ 3 điều kiện: Đủ 75 tuổi trở lên; Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng; Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Nhóm thứ hai là công dân từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện: Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng và có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Người nhận trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 3 chế độ: Trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng; hỗ trợ chi phí mai táng; hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng. Trong đó, trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là khoản hỗ trợ tài chính quan trọng nhất, bảo đảm thu nhập thường xuyên cho người cao tuổi.

Tại Điều 3, Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định cụ thể mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 500.000 đồng/tháng. Khoản trợ cấp này hoàn toàn do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Tuy nhiên, tại Khoản 6 Điều 6 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, luật khuyến khích các địa phương (tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội) hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Do đó, trong năm 2026 đã có nhiều tỉnh thành sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ thêm để người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được nhận khoảng trợ cấp hằng tháng cao hơn quy định chung tại Nghị định 176/2025/NĐ-CP.

Mức cao nhất được áp dụng là tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng với mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 700.000 đồng/tháng, cao hơn mức chung 200.000 đồng/tháng.

Mức trợ cấp này được HĐND tỉnh Quảng Ninh quyết nghị tại Nghị quyết 65/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025, áp dụng từ ngày 27/7/2025.

HĐND thành phố Hải Phòng cũng thông qua mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng 700.000 đồng/tháng tại Nghị quyết 48/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Kế đến là mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng 650.000 đồng/tháng được áp dụng tại thành phố Hà Nội và TPHCM.

HĐND thành phố Hà Nội thông qua mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng 650.000 đồng/tháng tại Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

HĐND TPHCM thì thông qua mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng trên tại Nghị quyết 36/2025/NQ-HĐND ngày 28/8/2025, áp dụng từ ngày 1/9/2025.