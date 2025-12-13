Cán bộ tỉnh biệt phái đến xã biên giới được hỗ trợ 1,75 lần lương cơ sở

Ngày 12/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã miền núi.

Cán bộ tăng cường, điều động, biệt phái đến 39 xã miền núi được hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở/tháng. Mức hỗ trợ đối với cán bộ tăng cường, biệt phái tới 40 xã miền núi cao và xã biên giới là 1,75 lần mức lương cơ sở/tháng. Hiện tại, lương cơ sở là 2.340.000 đồng.

Các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An biểu quyết thông qua nghị quyết về hỗ trợ cán bộ điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại xã miền núi (Ảnh: Hoàng Lam).

Thời gian hỗ trợ tối đa 3 năm (hoặc bằng thời gian điều động) hoặc kết thúc hỗ trợ khi cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định bố trí đến công tác ở cơ quan, đơn vị, địa phương không thuộc phạm vi xã được hỗ trợ.

Theo ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, đối tượng thụ hưởng chính của chính sách này là đội ngũ cán bộ thuộc các sở, ngành được tỉnh điều động tăng cường về các xã miền núi nhằm giải quyết bài toán thiếu nhân sự tại các địa phương này.

Cán bộ cấp huyện trước đây được phân về công tác tại các xã vùng khó khăn không thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, sở, ban, ngành cấp tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, luân chuyển... đến công tác tại các huyện miền núi trước đây, nay tiếp tục bố trí công tác tại các xã miền núi, được hưởng chính sách hỗ trợ tối đa 3 năm (hoặc bằng thời gian điều động) kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành hoặc được thuyên chuyển đến địa phương khác ngoài 79 xã miền núi nói trên.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12.