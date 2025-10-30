Nghệ An dự kiến chi 35,7 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ tăng cường đến xã miền núi

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến đóng góp của người dân về dự thảo nghị quyết chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường đến công tác tại các xã miền núi thuộc tỉnh Nghệ An.

Để giải quyết tình trạng thiếu nhân sự khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Nghệ An có chủ trương điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ) thuộc các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, sở, ban, ngành cấp tỉnh, các xã, phường đến công tác tại các xã miền núi.

Công chức Phòng Văn hóa xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An phải làm thêm ngoài giờ để giải quyết hết công việc được giao (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Ngoài các chế độ, chính sách được hưởng theo quy định của pháp luật hiện hành, để hỗ trợ đi lại và phục vụ nhiệm vụ được giao, tỉnh Nghệ An sẽ có thêm chính sách khuyến khích, động viên số cán bộ điều động, luân chuyển, biệt phái này.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ sẽ được áp dụng theo địa bàn. Cụ thể, sẽ hỗ trợ 1,25 lần mức lương cơ sở/tháng đối với cán bộ được tăng cường, điều động, biệt phái tới 42 xã miền núi. Mức hỗ trợ đối với cán bộ đến công tác tại 40 xã miền núi cao và xã biên giới sẽ bằng 1,75 lần mức lương cơ sở/tháng.

Thời gian hỗ trợ tối đa 3 năm (hoặc bằng thời gian điều động) hoặc kết thúc hỗ trợ khi cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định bố trí đến công tác ở cơ quan, đơn vị, địa phương không thuộc phạm vi xã được hỗ trợ.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan của Đảng, MTTQ, sở, ban, ngành cấp tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, luân chuyển... đến công tác tại các huyện miền núi trước đây, nay tiếp tục bố trí công tác tại các xã miền núi, được hưởng chính sách hỗ trợ tối đa 3 năm (hoặc bằng thời gian điều động) kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành hoặc được thuyên chuyển đến địa phương khác ngoài 82 xã miền núi nói trên.

Theo thống kê của tỉnh Nghệ An, thời điểm này, 42 xã miền núi tỉnh Nghệ An đang thiếu 304 cán bộ, các xã miền núi cao và biên giới đang thiếu 510 cán bộ.

Với mức hỗ trợ như dự thảo nghị quyết đưa ra, địa phương này sẽ chi hơn 35,7 tỷ đồng/năm để hỗ trợ đối với 814 cán bộ điều động, luân chuyển, biệt phái tới các xã miền núi nói trên.