Cán bộ thức đêm làm hồ sơ tặng quà mừng Quốc khánh 2/9

Ngày 31/8, ông Trần Cang, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, xác nhận toàn bộ số tiền quà tặng dịp lễ Quốc khánh 2/9 (100.000 đồng/người) đã được chuyển đến tài khoản của 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền được Trung ương phân bổ cho Gia Lai là hơn 355 tỷ đồng, trao tới 3,55 triệu người dân.

Theo ông Cang, Sở Tài chính đã khẩn trương gửi công văn đôn đốc các xã, phường triển khai chi tiền quà tặng của Chính phủ đến tận tay bà con trong thời gian sớm nhất, theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đông đảo người dân đến phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai để làm thủ tục nhận tiền quà từ Chính phủ (Ảnh: Công Sơn).

“Ngay sau khi nhận tiền, các xã, phường đã gấp rút triển khai phương án chi trả tới người dân. Tùy vào thực tế địa phương, người dân có thể đến nhận tiền mặt, hoặc chuyển khoản, thậm chí phải mang tiền đến trao tận tay người dân”, ông Cang chia sẻ.

Theo ông Cang, để đạt được kết quả này, cán bộ Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai đã phải thức suốt đêm để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển tiền xuống các địa phương.

UBND phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai là một trong những địa phương đi đầu trong việc tổ chức trao quà tặng Quốc khánh 2/9 của Chính phủ tại 3 địa điểm.

Chiều 31/8, tại trụ sở UBND phường Quy Nhơn Nam, đông đảo người dân đã phấn khởi đến làm thủ tục nhận tiền quà.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền (phải) vui mừng, hãnh diện vì là người Việt Nam (Ảnh: Công Sơn).

Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền, trú tại khu phố 18, phường Quy Nhơn Nam, chia sẻ: “Không chỉ cá nhân tôi mà mọi người dân ở đây đều rất vui mừng. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, lần đầu tiên được nhận món quà rất ý nghĩa này. Tôi rất vui, hãnh diện và tự hào vì mình là con người Việt Nam”.

Ông Lê Công Trình, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, cho biết ngay khi tiếp nhận văn bản, địa phương đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng để trao tiền quà Quốc khánh 2/9 đến người dân.

Theo ông, trong ngày đầu, do lượng người dân đến quá đông nên gặp một số trục trặc. Tuy nhiên, địa phương đã khắc phục và cố gắng cơ bản hoàn thành việc chi trả trước ngày 2/9.