Người dân rộn ràng đi nhận quà 100.000 đồng mừng Tết Độc lập

Ngày 31/8, các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu triển khai chi trả quà 100.000 đồng/người dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ghi nhận tại phường An Khê, Phòng Văn hóa - Xã hội thông báo lịch nhận quà bắt đầu từ sáng 31/8, tại điểm chi trả quà trên đường Hòa An 6. Ngay từ đầu giờ sáng, người dân đã đến đây để làm thủ tục nhận quà, phường bố trí cán bộ cùng lực lượng công an hỗ trợ để chi trả quà.

Rất đông người dân đến nhận quà Quốc khánh trong ngày 31/8 (Ảnh: Hoài Sơn).

Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội phường An Khê cho biết người dân đến nhận quà, trình căn cước công dân để công an kiểm tra trên Cổng dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau khi xác định đầy đủ số nhân khẩu của một hộ, cán bộ phường cho ký nhận và chi trả quà. Mỗi hộ được cử đại diện để nhận toàn bộ số quà cho các thành viên trong gia đình.

Cầm trên tay số tiền 600.000 đồng của 6 thành viên trong gia đình, ông Nguyễn Văn Quảng (trú tại tổ 24 HA, phường An Khê) bày tỏ niềm hạnh phúc và cho biết với số tiền này, cả gia đình sẽ tổ chức một bữa ăn mừng Quốc khánh.

Cùng tâm trạng trên, ông Đặng Văn Đức (trú tổ 13HA, phường An Khê) cho hay rất vui mừng khi nhận được quà dịp Quốc khánh. “Cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã quan tâm đến người dân”, ông Đức bày tỏ.

Các phường, xã của thành phố Đà Nẵng bắt đầu chi trả quà Quốc khánh từ ngày 31/8 (Ảnh: Hoài Sơn).

Còn bà Nguyễn Thị Hằng (tổ 24HA, trú tại phường An Khê) cho biết sáng nay, bà đi nhận quà cho bản thân và 2 con.

“Khi về nhà, tôi trao lại tiền quà cho các con, để chúng nó tự quyết mục đích sử dụng. Rất vui vì lần đầu tiên được nhận món quà trong ngày lễ trọng đại của đất nước”, bà Hằng nói.

Cán bộ phường An Khê cho biết trong ngày 31/8 sẽ làm việc đến 20h để đảm bảo phát quà cho người dân. Phường này phân chia phát quà tại 3 địa điểm, trong 2 ngày 31/8 và 1/9 theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng.

Xã Hòa Vang cũng tổ chức chi trả quà tặng cho người dân, bắt đầu từ 10h ngày 31/8. Địa điểm chi trả là tại 21 nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã. Phường Ngũ Hành Sơn có thông báo bắt đầu chi trả quà từ chiều 31/8 và cả ngày 1/9 (theo giờ hành chính) tại 12 nhà văn hóa trên địa bàn.

Người dân đều vui mừng khi được nhận quà dịp lễ (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, ngày 30/8, UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định phân bổ hơn 312 tỷ đồng về các xã, phường để tiến hành chi trả quà cho người dân.

Thành phố chỉ đạo các địa phương chi trả trong ngày 31/8 và 1/9. Trường hợp có lý do khách quan, người dân có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá 15/9.

Theo danh sách, phường Thanh Khê được phân bổ nhiều nhất với hơn 20 tỷ đồng cho 201.240 người dân. Tiếp theo là phường Hải Châu được phân bổ hơn 13 tỷ đồng cho 131.427 người dân.

Thấp nhất là xã La Êê được phân bổ hơn 237 triệu đồng cho 2.371 người. Xã đảo Tân Hiệp được phân bổ hơn 261 triệu đồng cho 2.614 người dân.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện ngày 28/8 về việc tặng quà toàn dân nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mỗi người dân sẽ được nhận 100.000 đồng để mừng Tết Độc lập.