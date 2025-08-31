"Quà mừng Tết Độc lập rất đặc biệt, tôi sẽ giữ làm kỷ niệm"

“Hôm nay đi nhận quà mừng Tết Độc lập của đất nước vui, xúc động lắm. Xin được cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tặng quà đến người dân dịp kỷ niệm trọng đại này”, ông Dương Văn Lến (68 tuổi, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) chia sẻ với phóng viên Dân trí vào chiều 31/8.

Ông Dương Văn Lến phấn khởi chia sẻ với phóng viên Dân trí khi đi nhận quà mừng Tết Độc lập (Ảnh: Huỳnh Hải).

Sau khi nhận phần quà của gia đình (2 người) là 200.000 đồng, ông Lến cho biết, sẽ không xài số tiền mà giữ lại để làm kỷ niệm. "Món quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lắm, tôi sẽ không dùng vào việc gì cả, sẽ cất giữ để làm kỷ niệm dịp đặc biệt trong đời", ông Lến bày tỏ.

Phường Bạc Liêu (đơn vị cấp xã đông dân nhất của tỉnh Cà Mau) là một trong nhiều xã, phường của tỉnh Cà Mau đồng loạt triển khai trao phần quà 100.000 đồng/người đến người dân trên địa bàn trong ngày 31/8. Phường đã lập 10 tổ chi quà trực tiếp đến người dân tại các khóm.

“Tổ bắt đầu trao quà trực tiếp cho người dân từ chiều 31/8 đến 1/9, triển khai xuyên suốt trong thời gian này”, ông Lê Chí Nhân, Tổ trưởng tổ 1 của phường Bạc Liêu, cho hay.

Người dân ghi số thành viên trong gia đình để nhận quà (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, hầu hết hộ gia đình cử người đại diện đến nhận quà. Địa phương bố trí giấy cam kết để người dân ghi số thành viên trong gia đình. Sau khi được trưởng khóm xác nhận và qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu dân cư, người dân được chi tiền ngay tại chỗ.

“Nhà tôi có 11 người, hôm nay đi nhận quà được 1,1 triệu đồng. Tôi nghĩ với món quà đặc biệt này, gia đình định sẽ cùng nhau làm một bữa cơm mừng ngày Quốc khánh vui vẻ, ấm cúng”, một phụ nữ ở phường Bạc Liêu chia sẻ.

Tỉnh Cà Mau có hơn 2,6 triệu dân, với số tiền chi trả quà trên 260 tỷ đồng.

Đại diện gia đình đến nhận quà 100.000 đồng/người (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trong ngày 31/8, nhiều địa phương của TP Cần Thơ cũng triển khai tặng quà 100.000 đồng/người đến người dân.

Ông Nguyễn Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Tú, cho biết xã đã triển khai công tác phát quà đến người dân với tinh thần kịp thời, công khai, đúng quy định.

Tại xã Trần Đề, Chủ tịch UBND xã Hồ Quang Đại cho biết, UBND xã đã thành lập 13 tổ cấp phát tại 13 ấp, phân công phụ trách từng khu vực để triển khai hỗ trợ cho người dân.

Người dân một xã ở Cần Thơ nhận quà mừng Tết Độc lập (Ảnh: CTV).

Ở xã Tài Văn, địa phương thành lập 11 đoàn tiến hành tặng quà từ ngày 31/8 đến 1/9. Điểm cấp phát tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các ấp. Trưởng ban nhân dân ấp phối hợp với các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo cho các hộ dân về thời gian, địa điểm và các thủ tục xuất trình giấy tờ có liên quan theo quy định trước khi nhận quà.

TP Cần Thơ có hơn 4 triệu dân, với số tiền chi quà trên 409 tỷ đồng.