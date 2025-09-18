5 nhóm đối tượng nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng trợ cấp thế nào?

Tại Nghị quyết này, Chính phủ quyết nghị chính sách đối với 5 nhóm đối tượng:

1. Với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang đủ tuổi nghỉ hưu: Nếu có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm/đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, sẽ được hưởng ngay lương hưu.

Những người này cũng được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác từ khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Trường hợp có thời gian công tác từ đủ 15 tháng trở xuống thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng.

Trường hợp có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 tháng đầu công tác; từ tháng thứ 16 trở đi, cứ mỗi tháng được hưởng trợ cấp là 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Mức trợ cấp một lần được hưởng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng.

Chính phủ đã ban hành nghị quyết về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

2. Với cán bộ từ cấp xã trở lên đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy: Được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác từ khi đủ tuổi nghỉ hưu hoặc từ khi hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh đến thời điểm nghỉ việc.

Trường hợp có thời gian công tác từ đủ 15 tháng trở xuống, cán bộ được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng.

Nếu thời gian công tác từ 15 tháng trở lên, cán bộ được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 tháng đầu công tác; từ tháng thứ 16 trở đi, cứ mỗi tháng được hưởng trợ cấp là 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Mức trợ cấp một lần được hưởng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng.

3. Với người làm theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập: Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ trường hợp có tuổi đời thấp hơn tuổi nghỉ hưu thì được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng chính sách, chế độ như đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang quy định ở trên.

4. Người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7 nghỉ việc ngay do thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp bao gồm: chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động; chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu và người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Chính phủ nêu rõ các đối tượng này được hưởng trợ cấp một lần do địa phương quyết định trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách địa phương nhưng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng; được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần và được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Ảnh minh họa: Hữu Khoa.

5. Với cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động:

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ trường hợp có tuổi đời dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.

Trường hợp đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp có tuổi đời còn đủ 2-5 năm đến tuổi nghỉ hưu, cán bộ sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.

Nếu cán bộ đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu, ngoài hưởng chế độ hưu trí còn được trợ cấp 4 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu sớm; trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Trường hợp có tuổi đời còn trên 5-10 năm đến tuổi nghỉ hưu, cán bộ được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,7 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với 60 tháng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/9/2025.