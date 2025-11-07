Hơn 2.200 dịch vụ công trực tuyến được xử lý không phụ thuộc địa giới
(Dân trí) - Hơn 2.200 dịch vụ công trực tuyến ở nhiều lĩnh vực của các sở, ngành được UBND tỉnh Cà Mau cho triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới.
Ngày 7/11, theo thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này đã có quyết định triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc vào địa giới trên địa bàn.
Theo quyết định, có 2.234 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được thực hiện thủ tục không phụ thuộc địa giới (1.096 DVCTT toàn trình và 1.138 DVCTT một phần). Trong đó, cấp tỉnh có 1.809 DVCTT và cấp xã có 425 DVCTT.
Cụ thể, ở cấp tỉnh, nhiều nhất là Sở Nông nghiệp và Môi trường với 307 DVCTT, kế tiếp là Sở Công thương có 284 DVCTT.
Các sở, ngành khác gồm: Sở Khoa học và Công nghệ (191 DVCTT), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (174), Sở Xây dựng (160), Sở Tư pháp (156), Sở Y tế (140), Sở Nội vụ (123), Sở Giáo dục và Đào tạo (110).
Sở Tài chính (88), Ban quản lý khu kinh tế tỉnh (40), Sở Dân tộc và Tôn giáo (24), Văn phòng UBND tỉnh (5), Thanh tra tỉnh (5), Nhóm TTHC liên thông (2).
Ở cấp xã, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp nhiều nhất với 65 DVCTT, kế đến là lĩnh vực thuộc Sở Nội vụ có 64 DVCTT.
Các lĩnh vực khác gồm: Sở Xây dựng (60 DVCTT), Sở Nông nghiệp và Môi trường (58), Sở Giáo dục và Đào tạo (49), Sở Tài chính (47), Sở Y tế (24), Sở Công thương (18), Sở Dân tộc và Tôn giáo (11), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (11), Thanh tra tỉnh (8), Công an tỉnh (8), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (2).
Các đơn vị được giao triển khai thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới gồm Trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh Cà Mau và 64/64 Trung tâm PVHCC xã, phường.
Người dân có nhu cầu giải quyết TTHC có thể lựa chọn nộp thủ tục tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC của các xã, phường qua hình thức trực tuyến.
Bộ phận chuyên môn sẽ tiến hành xử lý và chuyển hồ sơ đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời, tiếp nhận kết quả từ bộ phận một cửa của đơn vị trực tiếp giải quyết chuyển trả cho người dân, doanh nghiệp khi có yêu cầu.
Quy trình tiếp nhận TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính:
Bước 1: Chuyên viên trực tại Trung tâm PVHCC tỉnh và cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ ban đầu) kiểm tra tình trạng tài khoản định danh điện tử và xem xét tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến (nếu có) trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đồng thời chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Thời gian chuyển hồ sơ giấy đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết không quá một ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.
Bước 2: Chuyên viên trực tại Trung tâm PVHCC tỉnh và cấp xã tiếp nhận hồ sơ điện tử (nơi giải quyết hồ sơ) xuất phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân thông qua nơi tiếp nhận hồ sơ ban đầu; chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn xử lý theo các quy trình nội bộ, liên thông và điện tử; phê duyệt tại các quyết định hiện hành đối với từng TTHC.
Bước 3: Khi có kết quả, Trung tâm PVHCC tỉnh và cấp xã (nơi giải quyết hồ sơ) thực hiện lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử; chuyển hồ sơ, kết quả về nơi tiếp nhận hồ sơ ban đầu, trả kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính cho tổ chức, cá nhân (tùy theo đăng ký của tổ chức, cá nhân).