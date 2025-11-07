Hơn 2.200 dịch vụ công trực tuyến được xử lý không phụ thuộc địa giới

Ngày 7/11, theo thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này đã có quyết định triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc vào địa giới trên địa bàn.

Theo quyết định, có 2.234 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được thực hiện thủ tục không phụ thuộc địa giới (1.096 DVCTT toàn trình và 1.138 DVCTT một phần). Trong đó, cấp tỉnh có 1.809 DVCTT và cấp xã có 425 DVCTT.

Cụ thể, ở cấp tỉnh, nhiều nhất là Sở Nông nghiệp và Môi trường với 307 DVCTT, kế tiếp là Sở Công thương có 284 DVCTT.

Các sở, ngành khác gồm: Sở Khoa học và Công nghệ (191 DVCTT), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (174), Sở Xây dựng (160), Sở Tư pháp (156), Sở Y tế (140), Sở Nội vụ (123), Sở Giáo dục và Đào tạo (110).

Sở Tài chính (88), Ban quản lý khu kinh tế tỉnh (40), Sở Dân tộc và Tôn giáo (24), Văn phòng UBND tỉnh (5), Thanh tra tỉnh (5), Nhóm TTHC liên thông (2).

Cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã ở Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ở cấp xã, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp nhiều nhất với 65 DVCTT, kế đến là lĩnh vực thuộc Sở Nội vụ có 64 DVCTT.

Các lĩnh vực khác gồm: Sở Xây dựng (60 DVCTT), Sở Nông nghiệp và Môi trường (58), Sở Giáo dục và Đào tạo (49), Sở Tài chính (47), Sở Y tế (24), Sở Công thương (18), Sở Dân tộc và Tôn giáo (11), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (11), Thanh tra tỉnh (8), Công an tỉnh (8), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (2).

Các đơn vị được giao triển khai thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới gồm Trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh Cà Mau và 64/64 Trung tâm PVHCC xã, phường.

Người dân có nhu cầu giải quyết TTHC có thể lựa chọn nộp thủ tục tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC của các xã, phường qua hình thức trực tuyến.

Bộ phận chuyên môn sẽ tiến hành xử lý và chuyển hồ sơ đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời, tiếp nhận kết quả từ bộ phận một cửa của đơn vị trực tiếp giải quyết chuyển trả cho người dân, doanh nghiệp khi có yêu cầu.