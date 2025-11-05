Cà Mau cần đổi mới, nâng hiệu quả cải cách hành chính

Ngày 5/11, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ - do ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - làm trưởng đoàn, tiếp tục có buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau.

Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong CCHC

Làm việc với UBND tỉnh Cà Mau, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi cho biết qua kiểm tra công tác CCHC, tỉnh đã triển khai đồng bộ, thực chất, hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong hoạt động tổ chức bộ máy Nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

"Cà Mau đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, có những điểm sáng về ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, CCHC", Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi ghi nhận.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau về CCHC (Ảnh: Huỳnh Hải).

Báo cáo với đoàn kiểm tra, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 19/23 chỉ tiêu đề ra. Riêng 9 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã hoàn thành 41/46 nhiệm vụ.

Với các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm 2025 đến nay, theo Sở Nội vụ, tỉnh đã hoàn thành 56/76 nhiệm vụ, đạt hơn 73,6%.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cũng nêu một số tồn tại, khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

“Vẫn còn trường hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trễ hạn; việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số đạt hiệu quả chưa cao; việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC của tỉnh tuy được thực hiện thường xuyên nhưng đa số tập trung vào cắt giảm thời gian giải quyết, chưa thực hiện cắt giảm thành phần hồ sơ do phải đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền”, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau thông tin.

Trước những khó khăn của tỉnh về CCHC đã được chỉ ra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi đề nghị tỉnh tăng cường tư duy đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để giải quyết tốt những vấn đề trong thực tiễn đặt ra; giải quyết dứt điểm những tồn đọng, hạn chế mà tỉnh đang gặp phải trong quá trình CCHC.

Trước mắt, ông đề nghị tỉnh giải quyết phương tiện xe công tác cho xã, phường; tăng cường giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; triển khai có hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương để tạo sự đột phá trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Cà Mau tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tổ chức bên trong của các đơn vị sở, ngành, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; tập trung nguồn lực tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông cũng đề nghị tỉnh tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, có những việc TTHC đã rút gọn, văn bản quy định rất rõ nhưng đâu đó có tình trạng cán bộ “đá bóng”, “câu giờ”. Do đó, ông đề nghị tỉnh quan tâm tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính thông qua việc thanh, kiểm tra, xử lý đạo đức công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại thông tin một số vấn đề về CCHC của tỉnh với đoàn kiểm tra (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tuyên truyền người dân về quyền, lợi ích khi thực hiện cải cách hành chính

Qua báo cáo của tỉnh Cà Mau về những kết quả đạt được cũng như tồn tại, khó khăn trong CCHC, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh văn phòng Bộ Tư pháp, đề nghị tỉnh đổi mới tư duy trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật nhằm tháo gỡ điểm nghẽn của thể chế.

Ông cũng đề nghị tỉnh chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế ở địa phương. Trong đó, Sở Tư pháp làm tham mưu cho tỉnh tăng cường chính sách cho đội ngũ làm công tác pháp chế.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), đánh giá Cà Mau đã có những sáng tạo về chuyển đổi số, cải cách hành chính,… góp phần tổ chức triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có hiệu quả.

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) nêu ý kiến tại buổi làm việc với tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo ông Hùng, bộ máy mới hoạt động hơn 4 tháng, có khó khăn vướng mắc tất yếu xảy ra, đề nghị tỉnh tiếp tục xử lý từ thể chế cho đến đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất. Trong bối cảnh hợp nhất 2 tỉnh, Cà Mau cần kế thừa kinh nghiệm tốt 2 bên trước đây để tiếp tục triển khai có hiệu quả.

“Tỉnh cần tuyên truyền, vận động người dân nắm những nhiệm vụ mà tỉnh đang làm, cũng như quyền, lợi ích của người dân khi thực hiện cải cách hành chính”, ông Hùng lưu ý thêm.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhìn nhận qua hơn 4 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số vấn đề về CCHC mà tỉnh cần lưu ý, tỉnh sẽ tiếp thu đưa vào chương trình kế hoạch để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.