Điều chuyển công chức, viên chức năng lực yếu, sợ trách nhiệm

Ngày 13/3, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký công văn yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước.

Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đặc biệt lưu ý các đơn vị kịp thời rà soát, quyết định hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền thay thế, điều chuyển sang công việc khác đối với công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Bình An).

“Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả phải kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định”, ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong xử lý công việc.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị phải thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo; tập trung giải quyết ngay những vấn đề tồn đọng, quá thời hạn chưa được xử lý, không để tiếp tục chậm trễ, kéo dài.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực giải quyết công việc theo thẩm quyền và không trình UBND thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố những công việc thuộc thẩm quyền.

Trường hợp vượt thẩm quyền thì đề xuất hướng giải quyết và báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND thành phố xem xét, chỉ đạo cụ thể.

Đối với nội dung liên quan đến công tác chuyên môn cần xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành chủ động xin ý kiến hoặc tham mưu lãnh đạo thành phố có văn bản đăng ký làm việc để kịp thời giải quyết.

Yêu cầu đặt ra là không để các khó khăn, vướng mắc làm kéo dài thời gian giải quyết công việc, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

Đối với các nội dung UBND thành phố họp cho ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành, địa phương cử lãnh đạo đi họp theo đúng thành phần quy định. Nếu vắng phải xin phép và được người chủ trì đồng ý; phải cử người có thẩm quyền dự thay và ý kiến người dự thay là ý kiến chính thức của đơn vị mình.