Cà Mau triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt về ATVSLĐ

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, trong năm 2025, một trong những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác này.

Trong đó, các sở, ngành liên quan triển khai, hướng dẫn Luật, Nghị quyết, pháp luật về ATVSLĐ; nâng cao năng lực và hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ, phòng, chống dịch bệnh đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý nhà nước về công tác ATVSLĐ cho cán bộ làm công tác này của các cấp trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2025, tỉnh Cà Mau đã phát động tháng hành động về ATVSLĐ, hướng tới mục tiêu an toàn lao động cho người lao động (Ảnh tư liệu: Liên đoàn Lao động Cà Mau cung cấp).

Việc tăng cường thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ cũng là một nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh Cà Mau.

Trong đó, các sở, ngành liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền ATVSLĐ tại nơi làm việc thông qua các cuộc thi ATVSLĐ; tọa đàm, diễn đàn, đối thoại trực tiếp với người lao động và người sử dụng lao động.

Triển khai các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ATVSLĐ, trong đó tập trung tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) liên quan đến lao động và triển khai mở rộng áp dụng hệ thống quản lý, các mô hình điểm, hỗ trợ, tư vấn về ATVSLĐ.

Tập huấn nâng cao năng lực cho người làm công tác quản lý, triển khai chính sách, pháp luật về công tác ATVSLĐ từ tỉnh đến cấp xã và trong khu, cụm công nghiệp.

Huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động, ưu tiên người làm việc không theo hợp đồng lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Song song đó, huấn luyện ATVSLĐ cho nông dân theo phương pháp giáo dục hành động; vận động nông dân đăng ký cam kết đảm bảo ATVSLĐ.

Tăng cường tuyên truyền, huấn luyện đảm bảo an toàn sử dụng khí gas, khí biogas trong hoạt động nông nghiệp các hộ chăn nuôi, tiêu thụ, sản xuất, đặc biệt đối với hộ gia đình; bảo đảm an toàn trong sử dụng điện tại khu vực nông thôn, khu dân cư, trường học; sử dụng thang máy tại các khách sạn, nhà cao tầng.

Công tác ATVSLĐ được nhiều công ty, doanh nghiệp quan tâm đối với người lao động (Ảnh minh họa: H.H).

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh Cà Mau là đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ cải thiện điều kiện lao động, phòng chống TNLĐ, BNN.

Trong đó, sở, ngành liên quan tăng cường tư vấn các biện pháp và mô hình cải thiện điều kiện làm việc đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, hợp tác xã, hộ nông dân làm các nghề, công việc có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN.

Kiểm định và triển khai các biện pháp phòng, chống TNLĐ khi sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như; thang máy, bình nén khí, nồi hơi,… đối với một số doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cá thể.

Triển khai áp dụng các hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và làng nghề đang có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN từng bước xây dựng văn hóa ATVSLĐ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống quản lý ATVSLĐ.

Cùng với đó là triển khai mô hình các giải pháp kỹ thuật an toàn để phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong các ngành, nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN (khai thác và chế biến, hóa chất, xây dựng và một số ngành, nghề khác).

Một trường hợp bị tai nạn lao động được ngành chức năng thăm hỏi, hỗ trợ (Ảnh tư liệu minh họa: H.H).

Bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cho biết vừa qua tỉnh Cà Mau đã tổ chức phát động tháng hành động về ATVSLĐ. Các sở, ngành liên quan và địa phương đã được giao triển khai cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, góp phần phòng ngừa TNLĐ, BNN cho người lao động.