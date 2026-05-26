Sắp xếp gần 1.400 ấp với 2,6 triệu dân tại Cà Mau trước 29/5

Ngày 25/5, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, theo kế hoạch, tỉnh đã đề nghị các xã, phường rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng tổ chức ấp, khóm (đơn vị tự quản tương đương thôn/tổ dân phố) trên địa bàn để làm cơ sở xây dựng phương án tổng thể sắp xếp ấp, khóm.

Tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung rà soát số lượng ấp, khóm hiện có, quy mô số hộ gia đình, diện tích tự nhiên, đặc điểm dân cư, điều kiện giao thông, địa lý, địa hình và các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán của từng địa bàn.

Việc rà soát phải bảo đảm chính xác, khách quan, làm cơ sở xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với quy định và tình hình thực tiễn địa phương. Các ấp, khóm phải cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương.

“Việc này dự kiến hoàn thành trước ngày 29/5”, theo lộ trình thực hiện của tỉnh Cà Mau.

Trụ sở một ấp của xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo kế hoạch, sau khi có kết quả rà soát của các xã, phường, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp, xây dựng và trình UBND tỉnh phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại ấp, khóm.

"Việc xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại ấp, khóm bảo đảm phù hợp quy định của Trung ương, điều kiện thực tiễn địa phương và yêu cầu ổn định lâu dài. Phương án tổng thể phải xác định rõ số lượng ấp, khóm thực hiện sắp xếp, tên gọi, quy mô dân cư, phương án tổ chức hoạt động, bố trí nhân sự...", theo yêu cầu của UBND tỉnh Cà Mau.

Công việc này dự kiến hoàn thành trước 4/6 và sau đó tỉnh sẽ có những bước thực hiện tiếp theo trong quá trình sắp xếp ấp/khóm.

Qua thống kê, tỉnh Cà Mau hiện có 64 xã, phường, với 1.393 ấp/khóm; dân số hơn 2,6 triệu người. Trong đó, xã Trần Văn Thời có nhiều ấp/khóm nhất (38), ít nhất là xã Hồ Thị Kỷ (11).

Cụ thể, có 9 xã, phường có từ 30 ấp/khóm trở lên gồm: An Xuyên, Tân Thành, Bạc Liêu, Trần Văn Thời, Đá Bạc, Cái Nước, Lương Thế Trân, Hòa Bình, Châu Thới.

Có 30 xã, phường có 20-29 ấp/khóm gồm: Hòa Thành, Giá Rai, Láng Tròn, Ninh Quới, Hồng Dân, Vĩnh Phước, Vĩnh Thanh, Phước Long, Long Điền, Phong Thạnh, Vĩnh Mỹ, Nguyễn Phích, Khánh Lâm, U Minh, Khánh An, Sông Đốc, Khánh Hưng, Khánh Bình, Biển Bạch, Trí Phải, Hưng Mỹ, Tạ An Khương, Tân Thuận, Tân Tiến, Đất Mới, Tam Giang, Phan Ngọc Hiển, Tân Ân, Đất Mũi, Tân Lộc.

Còn lại 25 xã, phường dưới 20 ấp/khóm gồm: Lý Văn Lâm, Vĩnh Trạch, Hiệp Thành, Tân Hưng, Đầm Đơi, Trần Phán, Quách Phẩm, Thanh Tùng, Năm Căn, Cái Đôi Vàm, Nguyễn Việt Khái, Phú Mỹ, Phú Tân, Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Vĩnh Hậu, Vĩnh Lợi, Hưng Hội, Đông Hải, Gành Hào, An Trạch, Định Thành, Phong Hiệp, Ninh Thạnh Lợi, Vĩnh Lộc.

Theo UBND tỉnh, Cà Mau là vùng sông nước, địa hình chia cắt, dân cư một số nơi sống phân tán theo các tuyến kênh, rạch. Do đó cần sắp xếp lại để hình thành các cộng đồng dân cư gắn kết, thuận lợi cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng và sinh hoạt của người dân.

Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách dôi dư, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực quản trị ở cơ sở.

Cán bộ cơ sở phục vụ người dân ở Cà Mau (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các địa phương trong tỉnh Cà Mau đang tích cực rà soát lại tổ chức ấp/khóm để đảm bảo tiến độ.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Văn Linh, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình, cho biết xã đang hoàn thiện việc rà soát tại tổ chức ấp/khóm đảm bảo các chủ trương, tiêu chí.

"Sau sắp xếp sẽ tinh gọn bộ máy cơ sở, tiêu chuẩn cán bộ nâng lên, địa phương đẩy mạnh số hóa quản lý cơ sở dữ liệu dân cư, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ người dân tốt hơn", ông Linh chia sẻ.