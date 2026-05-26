Những trụ sở dôi dư có quy mô lớn ở Cà Mau đã được sắp xếp ra sao?

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau gần một năm hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu thành tỉnh Cà Mau và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, một số cơ sở nhà, đất (gọi chung trụ sở) cấp tỉnh có quy mô lớn ở địa bàn tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã được bố trí, sử dụng vào mục đích khác.

Trong đó, 2 trụ sở gồm Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) lần lượt được sử dụng làm Bảo tàng lúa nước Cà Mau và Bảo tàng lịch sử Đảng bộ Cà Mau. Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu (cũ) được bố trí làm Đảng ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bạc Liêu.

Trụ sở Tỉnh ủy Bạc Liêu (cũ) hiện được sử dụng làm Bảo tàng lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trụ sở một số sở, ban, ngành tỉnh Bạc Liêu (cũ) cũng đã được bố trí cho các cơ quan khác của tỉnh Cà Mau hiện nay.

Cụ thể, trụ sở Sở Nội vụ làm kho số 4 và trụ sở Sở Xây dựng làm kho số 2, số 3 của Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau.

Trụ sở Sở Công thương làm cơ sở 2 của Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau. Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trung tâm chính trị và Trung tâm công ích phường Bạc Liêu.

Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bạc Liêu, còn trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường làm HĐND, UBND phường Bạc Liêu và một phần làm Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực Bạc Liêu.

Một trụ sở khác của Sở Nông nghiệp và Môi trường và trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển sang Trường Chính trị tỉnh Cà Mau quản lý, sử dụng để bố trí làm nhà ở công vụ, lưu trú cho cán bộ, học viên.

Một phần trụ sở Sở Tư pháp làm Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Phòng công chứng số 2, còn trụ sở Thanh tra tỉnh làm cơ sở 2 của Thanh tra tỉnh Cà Mau.

Hai trụ sở lớn trên đường Võ Văn Kiệt là Cục Thuế tỉnh được bố trí làm Thuế cơ sở 2 của tỉnh Cà Mau và trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh làm Bảo hiểm xã hội khu vực Bạc Liêu.

Trụ sở UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) được sử dụng làm Bảo tàng lúa nước tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ngoài ra, một số trụ sở cơ quan khác như: Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ... giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau quản lý, khai thác.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất dôi dư (bố trí công năng khác) để bảo đảm sử dụng tài sản công đạt hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.