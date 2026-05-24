Cà Mau có 12 xã đang lập đề án để thành lập phường

Ngày 24/5, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, tỉnh có 12 xã đang lập đề án để thành lập phường. Một số xã cũng đang lấy ý kiến của người dân về việc này.

Cụ thể các xã: Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long, Hồng Dân, Gành Hào, Cái Nước, Đầm Dơi, Thới Bình, Trần Văn Thời, Lương Thế Trân, Năm Căn và Sông Đốc.

Một góc khu hành chính xã Vĩnh Lợi hiện nay - xã cửa ngõ của tỉnh Cà Mau trên quốc lộ 1A (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo Sở Nội vụ, qua rà soát tiêu chuẩn thành lập đơn vị hành chính đô thị, tỉnh đã thống nhất chủ trương thực hiện việc lập đề án thành lập phường đối với các xã nêu trên. UBND tỉnh giao các xã lập đề án để trình cấp thẩm quyền theo quy định.

UBND tỉnh Cà Mau cũng giao Sở Nội vụ xây dựng bảng tiến độ chi tiết công việc lập hồ sơ thành lập phường và chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan để trình cấp thẩm quyền.

Trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí, ông Trần Anh Thi, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi (xã cửa ngõ của tỉnh Cà Mau trên quốc lộ 1A), cho rằng việc xã lên phường sẽ nâng cao chất lượng đô thị, phục vụ tốt hơn cho người dân.

“Qua đó, nâng cao giá trị kinh tế cơ cấu thương mại, dịch vụ, du lịch để phát triển địa phương theo hướng hiện đại”, ông Thi chia sẻ.

Theo thống kê, xã Vĩnh Lợi có diện tích 61,69km2, dân số hơn 29.000 người; xã Hòa Bình diện tích 114,77km2, dân số hơn 65.900 người; xã Phước Long diện tích 98,11km2, dân số hơn 47.200 người; xã Hồng Dân diện tích 124,92km2, dân số hơn 50.000 người; xã Gành Hào diện tích 84,65km2, dân số hơn 31.500 người.

Xã Cái Nước diện tích 118,25km2, dân số hơn 54.300 người; xã Đầm Dơi diện tích 96,2km2, dân số hơn 38.000 người; xã Thới Bình diện tích 121km2, dân số hơn 38.000 người; xã Trần Văn Thời diện tích 134,41km2, dân số hơn 55.800 người; xã Lương Thế Trân diện tích 135,90km2, dân số hơn 62.900 người; xã Năm Căn diện tích 70,06km2, dân số hơn 30.000 người; xã Sông Đốc diện tích 83,95km2, dân số hơn 46.300 người.