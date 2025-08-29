19 lãnh đạo chủ chốt của một tỉnh được nghỉ hưu sớm

Ngày 29/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

Theo các quyết định được công bố, có 19 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ.

Nhiều lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đắk Lắk được nghỉ hưu trước tuổi (Ảnh: My Hà).

Trong số này có 2 Tỉnh ủy viên là ông Võ Ngọc Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk và bà Tô Thị Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk.

Nhiều lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành cũng nghỉ hưu trước tuổi như Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, 2 Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Krông Pắk, 2 Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk...

Ngoài 19 cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh Đắk Lắk còn có 229 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc được phê duyệt.

Cơ quan có số lượng người nghỉ nhiều nhất là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk với 45 người; Báo và Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk có 35 người.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng thống nhất thẩm quyền thực hiện việc điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.

Cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện chủ trương điều động cán bộ từ xã, phường này sang xã, phường khác; từ tỉnh xuống xã, phường; từ cơ quan Đảng, đoàn thể sang cơ quan chính quyền và ngược lại.