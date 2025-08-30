Thành phố Đà Nẵng phân bổ hơn 312 tỷ đồng tặng toàn dân mừng Tết Độc lập

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định bổ sung kinh phí có mục tiêu cho ngân sách các phường, xã để chi trả quà tặng người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổng kinh phí được phân bổ là 312,29 tỷ đồng, trong đó 292,31 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và 19,97 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách thành phố.

UBND phường Quảng Phú làm lễ chào cờ trước Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong danh sách kèm theo, phường Thanh Khê được phân bổ nhiều nhất với hơn 20 tỷ đồng cho 201.240 người dân. Phường Hải Châu được phân bổ hơn 13 tỷ đồng cho 131.427 người dân.

Trong khi đó, xã La Êê được phân bổ thấp nhất với hơn 237 triệu đồng cho 2.371 người. Xã đảo Tân Hiệp được phân bổ hơn 261 triệu đồng cho 2.614 người dân.

Số tiền này sẽ được chuyển về các địa phương để thực hiện việc chi trả quà theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Hoàn thành trong 2 ngày 31/8 và 1/9.

Trường hợp có lý do khách quan, hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt, người dân có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá 15/9.

Các địa phương nếu không sử dụng hết kinh phí phải hoàn trả về ngân sách, ngược lại, nếu thiếu tạm ứng từ ngân sách cấp mình để kịp thời chi trả và sau đó quyết toán với Sở Tài chính.

Công an thành phố Đà Nẵng được giao chỉ đạo công an các phường, xã bàn giao danh sách công dân theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để UBND cơ sở làm căn cứ chi trả.

Kho bạc Nhà nước khu vực XIII sẽ tăng cường phối hợp, bảo đảm việc rút và chi kinh phí đúng tiến độ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện ngày 28/8 về việc tặng quà toàn dân nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mỗi người dân sẽ được nhận 100.000 đồng để mừng Tết Độc lập.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương bố trí nguồn kinh phí, bảo đảm cân đối ngân sách. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng đáp ứng kịp thời, không bỏ sót, không trùng lắp.

UBND các tỉnh, thành phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tổ chức trao quà đúng tiến độ, hoàn thành trước ngày 2/9.