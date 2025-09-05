Bộ Nội vụ ưu tiên thu hút người tài năng ở 2 lĩnh vực, 6 vị trí công tác

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt lĩnh vực và vị trí việc làm ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng của Bộ Nội vụ giai đoạn 2025-2030.

Theo đó, Bộ Nội vụ ưu tiên thu hút, trọng dụng người tài năng của Bộ với 2 nhóm lĩnh vực: xây dựng thể chế các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin.

Bộ Nội vụ cũng nêu 6 vị trí việc làm ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng, bao gồm: vị trí về tổ chức bộ máy; vị trí về quản lý nguồn nhân lực; vị trí về địa giới hành chính; vị trí về lao động tiền lương; vị trí về pháp chế; vị trí về công nghệ thông tin.

Bộ Nội vụ giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng đối với các lĩnh vực, vị trí việc làm ưu tiên tại quyết định này.

Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức cán bộ được giao tham mưu rà soát, đánh giá hằng năm và đề xuất điều chỉnh (nếu có) danh mục lĩnh vực, vị trí việc làm ưu tiên cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, định hướng phát triển của Bộ trình Bộ trưởng phê duyệt.

Ngoài ra, người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ căn cứ các lĩnh vực, vị trí việc làm ưu tiên được phê duyệt tại quyết định này và các quy định pháp luật hiện hành, chủ động đề xuất phương án tuyển dụng, bố trí và sử dụng người có tài năng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị đảm bảo thực hiện đúng các chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 3/9.