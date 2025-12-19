Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, bộ máy

Ngày 19/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo triển khai Nghị quyết số 57 của Trung ương, xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, bộ máy và tạo lập dữ liệu trên nền tảng dùng chung và của Bộ Nội vụ.

Hội thảo triển khai Nghị quyết số 57 của Trung ương, xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, bộ máy và tạo lập dữ liệu trên nền tảng dùng chung và của Bộ Nội vụ, diễn ra tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì, với sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo, công chức các sở, ngành của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của khu vực miền Nam; đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, cho hay trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ban Chỉ đạo Trung ương cũng đã ban hành Kế hoạch số 02 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 6428 về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện của Bộ Nội vụ. Trước bối cảnh đó, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo tại TPHCM nhằm thảo luận, làm rõ những nội dung cơ bản của bộ chỉ tiêu về tổ chức, bộ máy cũng như hoàn hiện cập nhật dữ liệu và kết nối vào hệ thống điều hành thông minh của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh việc đảm bảo duy trì cơ sở dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung" là rất quan trọng (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Thông qua hội thảo, Bộ Nội vụ sẽ rà soát hoàn thiện bộ chỉ tiêu cơ sở dữ liệu và tính năng hệ thống phần mềm trước khi đi vào vận hành chính thức; từ đó nâng cao hiệu suất, hiệu năng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh tăng cường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nói.

Ông Kiều Quang Khải, đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Nội vụ), nhận định cơ sở dữ liệu về tổ chức, bộ máy đóng vai trò quan trọng, giúp các đơn vị tập trung, chuẩn hóa, thống nhất toàn bộ thông tin về tổ chức, bộ máy và biên chế từ Trung ương đến địa phương.

Ông Kiều Quang Khải, đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Nội vụ) tập huấn tại hội thảo (Ảnh: Nguyễn Vy).

Dữ liệu sẽ được quản lý đồng bộ và liên thông các nhóm thông tin như định danh, cơ cấu của đơn vị; số liệu nhân sự, chỉ tiêu biên chế và các loại hợp đồng lao động; dữ liệu về danh mục, mô tả và khung năng lực của các vị trí việc làm; số liệu thống kê và phân tích về tinh giản biên chế theo quy định.

Điều này sẽ loại bỏ sự phân mảnh, thiếu nhất quán thông tin, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và hoạch định chính sách.

“Đến nay, phần mềm cơ sở dữ liệu về tổ chức, bộ máy đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ. Bộ Nội vụ đã hỗ trợ các đơn vị cập nhật dữ liệu khởi tạo ban đầu; cấp và hướng dẫn sử dụng tài khoản quản trị.

Theo báo cáo, hệ thống đã hoàn thành triển khai và cấp tài khoản cơ sở dữ liệu ở cấp bộ, ngành Trung ương. Ở địa phương, đã có 34 tỉnh, thành tham gia vào hệ thống với hơn 3.000 xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn quốc”, ông Khải thông tin.