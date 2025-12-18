Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương để công chức tiếp tục cống hiến

Đây là nội dung được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nêu tại Hội nghị tổng kết công tác nhân quyền năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026 diễn ra sáng 18/12.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết, vấn đề nhân quyền và bảo vệ nhân quyền luôn được Việt Nam thực hiện nhất quán từ chủ trương, chính sách đến chương trình hành động của cả hệ thống chính trị. Các chính sách, nghị quyết, chương trình hành động đều thể hiện rõ việc lấy con người làm trung tâm, hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Chí Tâm).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận định, nhân quyền và lĩnh vực đấu tranh bảo vệ nhân quyền là vấn đề quan trọng. Tùy từng giai đoạn có những chính sách khác nhau, song mục tiêu bao quát nhất về nhân quyền mà nước ta đặt ra là bảo vệ quyền làm người, quyền con người, quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc, quyền được làm việc, quyền được hưởng thụ thành tựu khoa học...

Năm 2025 là một năm đứng trước những sự kiện của thế giới, khu vực và trong nước tác động đến nhân quyền, quyền con người. Trong đó, Bộ Nội vụ có một nhiệm vụ quan trọng là cơ quan tham mưu tổ chức tinh gọn, sắp xếp bộ máy, tác động trực tiếp đến người dân, công chức, viên chức, đảng viên.

Thứ trưởng cho hay, quyền đóng góp của đảng viên, công chức, viên chức khi được lấy ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hết sức chú trọng.

Bên cạnh đó, sự kiện 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm lập nước đã tôn vinh những giá trị của dân tộc và nâng cao quyền con người của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, hiện nay, công tác nhân quyền và quyền biểu đạt của con người, quyền tiếp cận, hưởng thụ tiên tiến của con người ở Việt Nam được đề cao.

Cụ thể, về quyền tiếp cận, 98% dân số Việt Nam tiếp cận internet. Liên quan đến quyền biểu đạt, người dân có quyền thể hiện tư tưởng, tình cảm, cách nhìn khách quan, phản biện xã hội trên tinh thần xây dựng.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng thông tin, việc thực thi các nhiệm vụ theo điều ước quốc tế như Công ước Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị... được Việt Nam tham gia tích cực.

Với lĩnh vực lao động, việc làm, Bộ Nội vụ đang tích cực hoàn thiện Sàn giao dịch việc làm quốc gia đảm bảo người dân đều có việc làm. Người lao động được công bằng trong lựa chọn công việc. Bên cạnh đó, lĩnh vực lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng cường ký kết, hợp tác với các quốc gia. Từ đó, người lao động được cống hiến và hưởng thành quả cống hiến của mình, tạo thu nhập cho cá nhân.

Liên quan đến quyền của công chức, viên chức, Thứ trưởng thông tin, Bộ Nội vụ đã đề nghị nâng lương, phụ cấp và các khoản khác. Bên cạnh những người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng chính sách vượt trội theo Nghị định 178, những người ở lại làm việc cũng sẽ hưởng những quyền lợi để tiếp tục cống hiến.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (Ảnh: Chí Tâm).

Nhân quyền và công tác bảo vệ nhân quyền diễn ra hằng ngày, hằng giờ, trên nhiều lĩnh vực.

"Vì vậy, chúng ta phải nhận diện những yếu tố khách quan, đảm bảo thực thi tốt quyền con người, đấu tranh, phản bác trước những nội dung xuyên tạc, phản ánh sai lệch…", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Năm 2026 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, triển khai chính sách pháp luật… Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị phải quyết liệt hoàn thiện cơ chế nhà nước pháp quyền, thực thi các công ước, nghĩa vụ quốc tế…

Lĩnh vực nhân quyền, bảo vệ nhân quyền phủ sóng toàn bộ các lĩnh vực, địa phương. Thứ trưởng đề nghị nhận diện đúng, khách quan, thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật, cảnh giác, có những kháng cự đối với những thông tin xấu độc, bảo vệ, phản biện, đấu tranh với mục tiêu hướng về nhân dân.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cho rằng cần đánh giá, tổng kết các kỳ thực hiện cơ chế phổ quát của quốc tế về nhân quyền. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng chủ động tham gia, có trách nhiệm lan tỏa những tinh thần về nhân quyền, bảo vệ nhân quyền của Việt Nam cũng như sự đóng góp đối với ASEAN.