Khẩn trương cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức trước ngày 5/12

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các đơn vị về việc yêu cầu cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức.

Trước đó, báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai về kết quả đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức lên cơ sở dữ liệu quốc gia cho thấy tỷ lệ hồ sơ được đồng bộ thành công còn thấp. Việc cập nhật, làm sạch dữ liệu chưa nhận được sự quan tâm, chỉ đạo đầy đủ từ cán bộ, công chức, viên chức và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Công chức Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Nguyễn Vy).

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo nhằm chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; bảo đảm cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được cập nhật, đồng bộ đúng quy định, đáp ứng yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường khẩn trương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý hoàn thành việc cập nhật đầy đủ, chính xác, đúng định dạng kỹ thuật tất cả các trường dữ liệu cá nhân vào kho dữ liệu của tỉnh, nhằm đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia. Công việc phải được hoàn thành trước ngày 5/12.

Các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dữ liệu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu theo quy định; đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện phê duyệt hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình trên hệ thống phần mềm của tỉnh để đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương hướng dẫn việc cập nhật, làm sạch dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Sở Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả cập nhật, đồng bộ dữ liệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương lên cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.