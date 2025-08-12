Bộ Nội vụ thành lập ban tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà và Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh cùng lãnh đạo địa phương, đại diện nhân dân thôn Trang Thành cắt băng khánh thành cầu Dân trí và 13 ngôi nhà Nhân ái (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngày 12/8, Ban Thi đua – khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) đã ban hành quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Theo quyết định trên, Ban Thi đua – khen thưởng Trung ương công bố Ban Tổ chức cuộc thi bao gồm 10 thành viên. Cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – khen thưởng Trung ương, làm Trưởng ban tổ chức.

2. Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Truyền thông, Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh văn phòng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Phó Trưởng ban.

4. Bà Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, Bộ Nội vụ, thành viên.

5. Ông Đỗ Trọng Hùng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, thành viên.

6. Ông Nguyễn Văn Thuật, Trưởng phòng Phòng III, thành viên.

7. Bà Đỗ Minh Hương, Chánh Văn phòng Ban Thi đua – khen thưởng Trung ương, thành viên.

8. Bà Mai Thị Lan Hương, chuyên viên chính Phòng III, thành viên.

9. Bà Vũ Thị Thúy Nga, Kế toán trưởng Ban Thi đua – khen thưởng Trung ương, thành viên.

10. Bà Vũ Thị Thoa, Kế toán trưởng Trung tâm Thông tin – Truyền thông, thành viên.

Theo quyết định trên, Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm thành lập Hội đồng Giám khảo, xây dựng thể lệ, quy chế chấm tác phẩm và có nhiệm vụ tổ chức triển khai tất cả các hoạt động liên quan đến cuộc thi. Đồng thời, Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức các hình thức truyền thông rộng rãi về cuộc thi.

Ngoài ra, trong quyết định này, Ban Thi đua – khen thưởng Trung ương còn công bố thành lập Tổ Thư ký cuộc thi gồm 6 thành viên.