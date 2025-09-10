3 vướng mắc lớn khi trả chế độ nghỉ việc tinh giản theo Nghị định 178 và 67

Ách tắc hồ sơ thanh toán tiền chế độ

Trong công văn mới ban hành, Bộ Tài chính trao đổi với Bộ Nội vụ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức nghỉ việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67.

Thứ nhất, đối với những người nghỉ chế độ đã có quyết định nghỉ hưu, thôi việc trước ngày 31/8, các đơn vị sử dụng ngân sách đã được giao đủ dự toán để thực hiện. Tuy nhiên, hồ sơ thanh toán gửi đến Kho bạc Nhà nước sau ngày 1/9 không còn cơ sở pháp lý để chi trả, dẫn đến ách tắc trong thực hiện quyền lợi của người lao động.

Thứ hai, đối với người nghỉ chế độ đã có quyết định nghỉ hưu, thôi việc trước ngày 31/8 nhưng dự toán ngân sách chưa kịp giao cho đơn vị, việc chi trả phải tuân thủ quy trình phân bổ, đến khi có dự toán thì lại vướng mốc thời gian hiệu lực của Nghị định, khiến Kho bạc Nhà nước không thể giải ngân.

Thứ ba, với trường hợp người nghỉ chế độ từ ngày 1/9 đến hết ngày 31/12, phát sinh tình huống lúng túng: nếu chi trả đúng theo thời gian nghỉ thì có thể vi phạm quy định nhưng nếu chờ đến khi Nghị định mới có hiệu lực thì người lao động phải kéo dài thời gian chờ, ảnh hưởng quyền lợi.

Một số vướng mắc trong quy định khiến việc chi trả chế độ cho người lao động bị gián đoạn (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Báo cáo cấp có thẩm quyền hướng xử lý

Bộ Tài chính cho biết, trong thực tế, quá trình thanh toán chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã phát sinh nhiều vướng mắc, giờ cần hướng dẫn cụ thể từ Bộ Nội vụ để tháo gỡ. Một số vướng mắc tương tự Bộ Nội vụ cũng đã trao đổi, giải thích nhưng vẫn chưa đủ cơ sở để giải quyết triệt để. Do đó, Bộ Tài chính tạm thời chưa thể chi trả hết chế độ trong hạn.

Từ những vướng mắc nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nội vụ khẩn trương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án xử lý phù hợp; ban hành văn bản hướng dẫn bổ sung, để các địa phương có căn cứ thống nhất thực hiện, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người hưởng chế độ.

Bộ Tài chính cũng chờ đợi có kết luận rõ ràng từ cấp có thẩm quyền về việc chi trả, nhằm tránh tình trạng lúng túng, chậm trễ trong giai đoạn chuyển tiếp giữa các văn bản.

Công văn của Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc tháo gỡ các vướng mắc không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mà còn góp phần ổn định hoạt động của bộ máy trong bối cảnh cả nước đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.