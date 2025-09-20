Cán bộ chờ hưu nghỉ việc ngay để sắp xếp được thêm tối đa 24 tháng lương

Trợ cấp 1 lần cho cán bộ cấp xã trở lên nghỉ việc

Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP quy định chính sách đối với cán bộ từ cấp xã trở lên đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh.

Theo đó, cán bộ từ cấp xã trở lên đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, chế độ bệnh binh nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được hưởng nhiều chính sách.

Cụ thể, nhóm trên được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác từ khi đủ tuổi nghỉ hưu hoặc từ khi hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh đến thời điểm nghỉ việc.

Trường hợp có thời gian công tác từ đủ 15 tháng trở xuống được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng.

Ngoài ra, với người có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên được hưởng trợ cấp được tính như sau: 15 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 tháng đầu công tác; từ tháng thứ 16 trở đi, cứ mỗi tháng được hưởng trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Tổng mức trợ cấp được hưởng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng.

Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Cán bộ hội ngoài biên chế được trợ cấp tối đa 24 tháng lương

Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP cũng quy định chính sách đối với những người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7.

Theo đó, người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế ở các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7 nghỉ việc ngay do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bao gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động; chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu và người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Cụ thể, các đối tượng trên được hưởng trợ cấp một lần do địa phương quyết định trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách địa phương, tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng.

Đồng thời, nhóm này cũng được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; đồng thời được hưởng chi trả bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị quyết cũng nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người làm việc tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1/7 thuộc các đối tượng trên nếu đã nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy theo yêu cầu của việc thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày có quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền đến trước ngày 17/9 nhưng chưa được hưởng chính sách, chế độ theo quy định của Chính phủ thì được áp dụng chính sách, chế độ quy định tại Nghị quyết này.

Đồng thời, trường hợp đã được hưởng chính sách, chế độ nhưng mức trợ cấp thấp hơn chính sách, chế độ quy định tại nghị quyết này thì được cấp bổ sung theo quy định.