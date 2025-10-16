Bộ Nội vụ phản hồi đề xuất thêm 1 phó giám đốc trung tâm hành chính công

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến liên quan đến trung tâm phục vụ hành chính công.

Theo đó, cử tri đề nghị bổ sung thêm 1 phó giám đốc trung tâm hành chính công để thực hiện thủ tục hành chính công tại điểm giao dịch cơ sở; bổ sung quy định việc ủy quyền cho lãnh đạo trung tâm phục vụ hành chính công xã được ký chứng thực hồ sơ cho người dân.

Về vấn đề này, theo Bộ Nội vụ, để triển khai thực hiện Kết luận số 187-KL/TW của Bộ Chính trị, Bộ đã có Công văn số 8195/BNV-TCBC báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về định hướng bố trí số lượng cấp phó phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND xã.

Bộ đồng thời trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết quy định về số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó quy định trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND xã được bố trí bình quân 2 cấp phó.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết cũng quy định lãnh đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã gồm: Giám đốc (phó chủ tịch UBND xã là giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã) và phó giám đốc tương đương phó trưởng phòng thuộc UBND cấp xã.

Theo đó, Nghị quyết khi được Chính phủ ban hành sẽ là cơ sở để các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi thực hiện. Mỗi địa phương căn cứ định hướng nêu trên và điều kiện thực tiễn của mình để chủ động điều tiết bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Liên quan đến việc bổ sung quy định ủy quyền cho lãnh đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được ký chứng thực hồ sơ, Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 4158/BTP-BTTP về hướng dẫn một số vướng mắc trong lĩnh vực chứng thực.

Trong đó, Bộ này đã có hướng dẫn chủ tịch UBND xã có thể ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, công chức thuộc UBND xã thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP2; khoản 1 Điều 1 Nghị định số 07/2025/NĐ-CP3.