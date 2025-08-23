Đảm bảo điều kiện vận hành trung tâm phục vụ hành chính công xã

Ông Nguyễn Trọng Trang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đảm bảo các điều kiện vận hành trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan, khẩn trương tiếp tục rà soát các điều kiện về trang thiết bị phục vụ vận hành trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Quách Tuấn).

Trên cơ sở số lượng hồ sơ phát sinh, hướng dẫn UBND cấp xã trang bị thiết bị cho trung tâm phục vụ hành chính công để đảm bảo hoạt động cần thiết, phục vụ hiệu quả nhu cầu của người dân, tránh lãng phí; thời gian hoàn thành trước ngày 15/9.

Giao Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ về việc giảm trừ các tiêu chí không bắt buộc đối với các xã có số lượng giao dịch trung bình dưới 20 hồ sơ/ngày và được đánh giá là “hoàn thành tiêu chí”, để tránh lãng phí.

Trên cơ sở kết quả rà soát các điều kiện vận hành trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, số lượng hồ sơ trung bình phát sinh, giao UBND cấp xã khẩn trương mua sắm trang thiết bị còn thiếu để đảm bảo các điều kiện vận hành trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Nguồn kinh phí được hỗ trợ theo Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 31/7 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đối với 8 xã phường, gồm UBND phường Tĩnh Gia; UBND các xã Nga Sơn, Vĩnh Lộc, Quan Sơn, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Như Thanh, Thường Xuân không được hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 2625, hiện còn thiếu một số tiêu chí đảm bảo vận hành trung tâm phục vụ hành chính công, chủ động, khẩn trương bố trí nguồn kinh phí để trang bị các trang thiết bị đảm bảo vận hành; kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trước đó, ngày 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 2625, phê duyệt hơn 516 tỷ đồng kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, 216,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu; 300 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Việc phân bổ kinh phí được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên cho các xã khu vực biên giới, miền núi và xã khó khăn; không hỗ trợ cho các xã, phường trung tâm (cụ thể là những xã, phường tiếp nhận trụ sở làm việc của cơ quan Đảng, chính quyền cấp huyện cũ).

Các xã, phường thuộc thị xã, thành phố và huyện đồng bằng cũ được hỗ trợ mức 2,5 tỷ đồng/xã; các xã miền núi thuộc huyện miền núi thấp cũ là 4 tỷ đồng/xã; các xã miền núi thuộc huyện miền núi cao cũ được hỗ trợ 5,5 tỷ đồng/xã.