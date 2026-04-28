Bộ Nội vụ đề xuất phương án, lộ trình cụ thể việc cải cách tiền lương

Nội dung được Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông Bộ Nội vụ Đỗ Văn Phong thông tin tại cuộc họp báo chiều 28/4.

Trình bày báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông cho biết, Bộ Nội vụ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng...

Bên cạnh đó, Bộ cũng trình Chính phủ ban hành 86 nghị định, nghị quyết, quyết định...

Về một số nhiệm vụ đã thực hiện, Bộ đã tham mưu cấp có thẩm quyền chuẩn bị tốt các công tác liên quan đến tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh họp báo cung cấp thông tin báo chí của Bộ Nội vụ (Ảnh: Tống Giáp).

Cụ thể, Bộ đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử kịp thời, thường xuyên nắm tình hình, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử nghiêm túc, hiệu quả, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã tập trung tham mưu Chính phủ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy, tạo nền tảng cho đổi mới, sắp xếp tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời rà soát thực trạng quản lý biên chế và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031.

Một nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Nội vụ đã thực hiện trong thời gian qua là việc xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ về lộ trình cải cách tiền lương.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ cũng tiếp tục hoàn thiện quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nội dung này góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương trong khu vực công theo hướng từng bước cải thiện thu nhập, tạo động lực cho đội ngũ này.

Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông Đỗ Văn Phong báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ quý I (Ảnh: Hoa Lê).

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông cho biết, Bộ tiếp tục ưu tiên đầu tư toàn diện cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ.

Tiếp đến là nhiệm vụ tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương; tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh nhiệm vụ tập trung nguồn lực và đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cơ quan này còn tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, theo ông Đỗ Văn Phong, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương theo Kết luận số 83-KL/TW và Kết luận số 206-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời, Bộ sẽ hoàn thiện báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Tiếp đến, Bộ cũng chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình trong quý II.