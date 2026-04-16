Công chức, viên chức đối ngoại cần hội tụ đủ 3 yếu tố quan trọng

Ngày 16/4, Bộ Nội vụ tổ chức lớp tập huấn về quy chế đối ngoại, lễ tân ngoại giao và các kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của Bộ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm chủ trì lớp tập huấn. Dự hội nghị còn có Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của Bộ.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết: "Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của những cơ hội mới nhưng cũng đầy thách thức. Thế giới từ lâu đã không còn là những quốc gia riêng rẽ, mà là một hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ bởi các định chế đa phương".

Trong bối cảnh đó, đối ngoại đa phương không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, mà đã trở thành mặt trận chiến lược giúp huy động nguồn lực quốc tế để giải quyết các bài toán nội tại của các ngành nói chung và ngành Nội vụ nói riêng, góp phần nâng tầm vị thế của ngành.

Theo Thứ trưởng, cần nhìn nhận rằng đối ngoại đa phương không còn chỉ là “đi ra ngoài để xem thế giới làm gì”, mà còn phải là “đem thực tiễn của Việt Nam đóng góp vào chuẩn mực chung của thế giới”.

Những vấn đề cốt lõi mà Bộ Nội vụ đang đảm trách như: Cải cách hành chính, hiện đại hóa nền công vụ, chuyển đổi số trong quản trị quốc gia, hay chính sách bình đẳng giới và phát triển thanh niên, lao động việc làm, người có công và quyền phụ nữ, lao động di cư... đều là những chủ đề quan trọng trên bàn nghị sự toàn cầu.

"Việc tham gia sâu vào các cơ chế như ASEAN, APEC, Liên Hợp quốc, ILO hay UN Women sẽ giúp ngành chúng ta vừa tiếp thu được tinh hoa quản trị hiện đại trong ngành công vụ, lao động, vừa khẳng định được bản sắc và vị thế của ngành nói riêng và Việt Nam nói chung", Thứ trưởng Cao Huy nhấn mạnh.

Năm 2025, Bộ Nội vụ đã ban hành Đề án 01 và Chương trình hành động 234 về nâng tầm đối ngoại đa phương. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ về tư duy quản lý nhà nước hiện đại. Tuy nhiên, mục tiêu không chỉ dừng lại ở những văn bản hành chính mà là việc tổ chức thực hiện chương trình sao cho hiệu quả, thực chất.

Thứ trưởng nhắc nhở phía trước có nhiều hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng của ngành và cả quốc gia, đó là vai trò Chủ tịch APEC về Phụ nữ và Kinh tế năm 2027, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN 2028 và Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN năm 2030.

"Đây không đơn thuần là việc đăng cai tổ chức các cuộc họp tầm cỡ quốc tế và khu vực, mà là cơ hội để Bộ Nội vụ Việt Nam thể hiện năng lực dẫn dắt và điều phối, lồng ghép những ưu tiên của ngành, của quốc gia vào trong xu thế của quốc tế", Thứ trưởng định hướng.

Để đảm đương được trọng trách “người cầm lái” trong các diễn đàn lớn như vậy, đội ngũ cán bộ đối ngoại của Bộ phải hội đủ ba yếu tố: Bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược sắc sảo và kỹ năng nghiệp vụ đạt chuẩn quốc tế.

Thứ trưởng lưu ý nước ta không thể điều hành hội nghị APEC hay ASEAN bằng những kỹ năng lễ tân sơ sài hay một tư duy thụ động, mà cần những cán bộ có khả năng đối thoại, có nghệ thuật đàm phán và bản lĩnh để bảo vệ lợi ích quốc gia trong một môi trường đa phương đầy cạnh tranh với nhiều quan điểm khác biệt.

Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đó, lớp tập huấn hôm nay được thiết kế không phải để nghe báo cáo lý thuyết, mà để cùng nhau giải quyết những bài toán thực tế thông qua ba nội dung cốt lõi.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu (Ảnh: BNV).

Đầu tiên Thứ trưởng nhắc đến việc định vị tầm nhìn. Ở đây, ông cho biết hội nghị sẽ được đón tiếp, lắng nghe những chia sẻ của Đại sứ Phạm Quang Vinh. Với hơn 25 năm trực tiếp cầm lái trên các diễn đàn đa phương phức tạp nhất từ Liên Hợp Quốc đến ASEAN, Đại sứ là một “pho từ điển sống” về nghệ thuật ngoại giao.

Từ đó, Thứ trưởng đề nghị các học viên tập trung lắng nghe, trao đổi để hiểu biết nhiều hơn về tình hình thế giới và tác động đến hợp tác đa phương từ góc nhìn của một nhà ngoại giao kỳ cựu, hiểu được cái “tĩnh” của nguyên tắc độc lập tự chủ trong cái “động” của các dòng chảy cạnh tranh nước lớn. Đây chính là tiền đề để các công chức, viên chức định hình tư duy cho lộ trình đối ngoại đa phương của Bộ đến năm 2030.

Tiếp đó, Thứ trưởng nhấn mạnh vấn đề rèn luyện các kỹ năng như “vũ khí” thực chiến: Các chuyên đề về kỹ năng chủ trì hội nghị và hội thảo quốc tế được đưa vào nhằm chuẩn bị trực tiếp cho các sự kiện APEC và ASEAN sắp tới.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ muốn thấy sau khóa học này, các cán bộ sẽ nâng cao kỹ năng khi điều phối một phiên thảo luận quốc tế, chủ động dẫn dắt, gợi mở và tiến tới đạt được sự đồng thuận theo mục tiêu đề ra.

Liên quan đến nhiệm vụ hoàn thiện “luật chơi” nội bộ, phiên thảo luận về Quy chế quản lý đối ngoại của Bộ là vô cùng quan trọng. Quy chế này được xây dựng trên tinh thần cụ thể hóa Quyết định số 392-QĐ/TW (thay thế Quyết định 272-QĐ/TW) là văn bản pháp lý mới nhất và quan trọng nhất của Bộ Chính trị về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

Thứ trưởng Cao Huy mong muốn các đại biểu hãy thảo luận, trao đổi thẳng thắn về nội dung này.

Cán bộ, công chức đối ngoại của Bộ chăm chú lắng nghe (Ảnh: BNV).

Tại hội nghị, Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày nội dung về tình hình thế giới trong bối cảnh mới, tác động đến hợp tác đa phương.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe các nội dung quan trọng về hoạt động đối ngoại đa phương của Bộ Nội vụ, những yêu cầu trong bối cảnh mới và kỹ năng chủ trì các hội nghị đa phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, báo cáo tóm tắt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ (thay thế Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1092/QĐ-BNV ngày 18/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) cũng được thảo luận.