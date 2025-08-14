Chi tiết 20 vị trí việc làm dự kiến của công chức cấp xã

Bộ Nội vụ đề nghị trước mắt dự kiến 8 vị trí việc làm với công chức lãnh đạo, quản lý ở cấp xã.

Còn với công chức chuyên môn cấp xã, số dự kiến là 20 vị trí việc làm. Trong đó, Văn phòng HĐND và UBND có 3 vị trí (tương ứng các lĩnh vực văn phòng, tư pháp, đối ngoại).

Dự kiến 7 vị trí việc làm ở Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc). Những vị trí này tương ứng các lĩnh vực: Tài chính, kế hoạch, xây dựng, giao thông, công thương, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Còn phòng Văn hóa - Xã hội sẽ có 8 vị trí, tương ứng các lĩnh vực: Nội vụ; dân tộc, lao động, giáo dục và đào tạo; văn hóa, khoa học, thông tin; y tế.

Trung tâm Phục vụ hành chính công có 1 vị trí, tương ứng lĩnh vực phục vụ hành chính công. Ban Chỉ huy quân sự xã cũng có 1 vị trí là Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm theo ngành, lĩnh vực tại cấp xã, UBND xã chủ động xác định yêu cầu về chuyên ngành đào tạo của công chức chuyên ngành theo từng lĩnh vực cho phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Căn cứ khối lượng công việc theo từng nhóm nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực, UBND xã bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Về định hướng vị trí việc làm của công chức cấp xã, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) Vũ Hải Nam cho biết đây là dự kiến vị trí việc làm tạm thời. Căn cứ theo Luật Cán bộ, công chức 2025, vị trí việc làm này đã có bước tiến xa so với những yêu cầu về xác định vị trí việc làm trước đây.

Chi tiết 20 vị trí việc làm dự kiến của công chức chuyên môn cấp xã: