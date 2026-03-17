Bộ luật Lao động vào chương trình lập pháp 2026

Theo Nghị quyết số 47/NQ-CP, Chính phủ thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Luật thuộc lĩnh vực nội vụ (Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Lưu trữ năm 2024, Luật Bình đẳng giới năm 2006 và Luật Hoạt động Chữ thập Đỏ năm 2008) vào Chương trình lập pháp năm 2026 và theo trình tự, thủ tục rút gọn như đề nghị của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về nội dung, báo cáo đề xuất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Luật thuộc lĩnh vực nội vụ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản liên quan.

Bộ này chủ động báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan của Quốc hội theo quy định. Nghị quyết trên có hiệu lực từ ngày 16/3.