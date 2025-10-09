Bộ Chính trị định hướng chính sách BHXH, BHYT phù hợp với cựu chiến binh

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 196 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu có chế độ, chính sách phù hợp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân; đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho quân nhân sau khi xuất ngũ; vận động nguồn lực giúp đỡ hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn…

Ngoài ra, Bộ Chính trị chỉ đạo các đơn vị khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nhiệm vụ quan trọng khác là vận động hội viên chủ động, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phát triển nông, lâm, ngư nghiệp và các mô hình gia trại, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp; tham gia công tác giảm nghèo bền vững; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong hội viên, nhất là hội viên trẻ; có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ cựu chiến binh, cựu quân nhân về ý tưởng, mô hình, giải pháp, kinh nghiệm, tài chính, kỹ thuật, tư liệu sản xuất...

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu hỗ trợ các doanh nghiệp của cựu chiến binh thực hiện chuyển đổi số, chuyển giao khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển thị trường, liên doanh, liên kết, phát triển du lịch, dịch vụ, đầu tư, sản xuất, kinh doanh...

Đồng thời, các đơn vị phối hợp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của các cấp hội về việc thực hiện chủ trương, chính sách đối với cựu chiến binh, cựu quân nhân; chính sách hậu phương quân đội, chế độ làm việc nơi biên giới, hải đảo; hoạt động của chính quyền các cấp, đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.