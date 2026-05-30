Bí thư Gia Lai: Tinh gọn bộ máy không phải mục tiêu cuối cùng

Ngày 29/5, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau khi hợp nhất Gia Lai và Bình Định (cũ), tỉnh Gia Lai mới trở thành tỉnh có quy mô lớn thứ 2 cả nước với diện tích hơn 21.000km2, dân số gần 3,6 triệu người và 135 đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu tại hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Doãn Công).

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, cho biết sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương cơ bản duy trì hoạt động ổn định, không làm gián đoạn việc giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ máy từng bước được sắp xếp tinh gọn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế - xã hội duy trì tăng trưởng, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,2%, thu ngân sách đạt 25.950 tỷ đồng.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc tăng cường phân cấp cho cơ sở. UBND tỉnh đã triển khai 199 nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền, trong đó có 31 nhiệm vụ phân cấp và 168 nhiệm vụ ủy quyền trên các lĩnh vực tài chính, đầu tư công, xây dựng, y tế, nông nghiệp, môi trường, cải cách hành chính. Đáng chú ý, lần đầu tiên các xã, phường được giao trực tiếp chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Doãn Công).

Tuy nhiên, ông Thanh thẳng thắn nhìn nhận, mô hình mới vận hành ổn định hơn nhưng chưa đồng đều; phân cấp, phân quyền có nơi còn lúng túng; nhiệm vụ chuyển mạnh về cấp xã nhưng nguồn lực, nhân lực và hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp; dữ liệu chưa liên thông; một bộ phận cán bộ còn tâm lý sợ sai, né tránh, đùn đẩy hoặc chậm xử lý công việc.

Theo ông Nguyễn Xuân Phước, Bí thư Đảng ủy phường Pleiku (Gia Lai), qua 1 năm vận hành mô hình mới, bước đầu địa phương đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, thực tiễn vận hành mô hình mới cũng còn một số khó khăn, hạn chế.

Ông Phước cho rằng một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại thay đổi, chưa thích ứng nhanh với yêu cầu nhiệm vụ mới; kỹ năng số, kỹ năng hành chính và kỹ năng giao tiếp của một số cán bộ còn hạn chế; áp lực công việc tăng trong khi biên chế giảm; việc phối hợp liên thông giữa một số cơ quan đôi lúc chưa đồng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh việc tinh gọn bộ máy không phải mục tiêu cuối cùng mà trọng tâm là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản trị địa phương. Hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp phải được đo bằng kết quả công việc thực chất và mức độ hài lòng của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; rà soát, làm rõ thẩm quyền giữa tỉnh với cơ sở, giữa các ngành để bảo đảm thực thi hiệu quả.

Ông Nguyễn Xuân Phước, Bí thư Đảng ủy phường Pleiku, phát biểu tham luận tại hội nghị (Ảnh: Doãn Công).

Ông cũng đề nghị nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp cơ sở; đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị số, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc.

Cùng với đó, ông đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, lấy dữ liệu làm nền tảng điều hành; giảm thời gian xử lý hồ sơ, giảm giấy tờ và phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm rõ trách nhiệm đối với những nơi để xảy ra chậm trễ, ách tắc; đồng thời bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.